Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине

Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.

«Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.

Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.

Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.