Товарооборот России и Японии в 2022 году вырос вопреки санкциям

Минфин Японии опубликовал данные о росте товарооборота с Россией в 2022 году на 6,2%

Товарооборот России и Японии в 2022 календарном году вырос на 6,2%, до 2,56 трлн иен (около 19,96 млрд долларов), несмотря на санкции, следует из опубликованных данных японского министерства финансов.

Главной причиной роста товарооборота России и Японии стало увеличение мировых цен на энергоносители, что компенсировало сокращение торговли по другим направлениям на фоне введенных против Москвы ограничений. Так, импорт из РФ вырос сразу на 26,2%, до 1,95 трлн иен (около 15,2 млрд долларов). При этом более 68% от этой суммы приходится на энергоносители, импорт которых из РФ в стоимостном выражении увеличился на 40,1%. В то же время экспорт в Россию сократился на 29,8%, до 605 млрд иен (около 4,7 млрд долларов). Около 59% от этой суммы приходится на автомобили, передает ТАСС.

Ранее в Японии назвали ненормальной ситуацию в торговле с Россией.