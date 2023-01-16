В России запустили новый проект помощи детским домам и интернатам Донбасса и Запорожья

Новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

Новый фонд будет оказывать адресную помощь учреждениям, в которых содержатся 600 воспитанников, и принимать пожертвования. «Сегодня этим землям и их детям особенно тяжело. Но уже сейчас каждый может присоединиться к «Счастливому детству» и в меру своих сил и возможностей поддержать их», – рассказал в своем телеграм-канале учредитель Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев.

Фонд будет оказывать поддержку Краснодонскому детскому дому-интернату в Луганской народной республике, где содержатся дети-инвалиды, Шахтерскому детскому дому-интернату в ДНР, в котором живет 235 человек. Из них 90 детей до 18 лет и 145 человек до 35 лет. Также помогать планируется Терпеньевской специальной общеобразовательной школе-интернату в Запорожской области. В заведении обучаются более 100 детей, ожидается, что к концу учебного года в школе будет 250 человек.

«Впереди у нас много задач. Не только в Новороссии, но во всей большой исторической России, у которой «нет никаких границ». В число первых участников нашего проекта уже вошли Петр Толстой и Дмитрий Певцов», – добавил Малофеев.