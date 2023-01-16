В России запустили новый проект помощи детским домам и интернатам Донбасса и Запорожья

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16 января, понедельник | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария опровергла поставки самолетов Су-25 на Украину
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В России запустили новый проект помощи детским домам и интернатам Донбасса и Запорожья
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Новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.
Новый фонд будет оказывать адресную помощь учреждениям, в которых содержатся 600 воспитанников, и принимать пожертвования. «Сегодня этим землям и их детям особенно тяжело. Но уже сейчас каждый может присоединиться к «Счастливому детству» и в меру своих сил и возможностей поддержать их», – рассказал в своем телеграм-канале учредитель Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев.
Фонд будет оказывать поддержку Краснодонскому детскому дому-интернату в Луганской народной республике, где содержатся дети-инвалиды, Шахтерскому детскому дому-интернату в ДНР, в котором живет 235 человек. Из них 90 детей до 18 лет и 145 человек до 35 лет. Также помогать планируется Терпеньевской специальной общеобразовательной школе-интернату в Запорожской области. В заведении обучаются более 100 детей, ожидается, что к концу учебного года в школе будет 250 человек.
«Впереди у нас много задач. Не только в Новороссии, но во всей большой исторической России, у которой «нет никаких границ». В число первых участников нашего проекта уже вошли Петр Толстой и Дмитрий Певцов», – добавил Малофеев.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон»
Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»
Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС.
В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».
Вышедшее с Украины судно перекрыло Босфор
Haberturk: Следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе, он закрыт
Следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе, он закрыт для движения, сообщили СМИ.
Как передает турецкий телеканал Haberturk, следовавшее с Украины судно село на мель у Сарыера в Босфоре, проводится спасательная операция, пролив перекрыт, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре судно Briza сломалось на пути из Стамбула на Украину, из-за чего Босфор пришлось закрыть для движения других судов.
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар
Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины
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Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.
«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.
«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.
«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.
«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.
«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.
В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.
«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.
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Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.
США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
Нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг уверен, что «как раньше уже не будет», передает РИА «Новости».
«Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – заявил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Опубликовано видео из освобожденного Соледара
Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР.
В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.
Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.
Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Тело актера «Папиных дочек» обнаружили в Москве
Тело актера «Папиных дочек» Ипатова обнаружили в Москве
Звезда сериалов «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны» актер Владимир Ипатов обнаружен мертвым в квартире на юго-западе Москвы.
Тело актера обнаружила его дочь, которая сообщила в полицию, что отец перестал выходить на связь. Она заявила, что в последний раз разговаривала с ним в конце прошлого года, после чего мужчина перестал брать трубку, передает ТАСС.
Полиция и родственники вскрыли квартиру, где и обнаружили мертвого актера. По предварительным данным, смерть Ипатова наступила около месяца назад и была ненасильственной. Точную причину установит экспертиза.
Владимиру Ипатову было 64 года. Фильмография насчитывает 55 работ, среди них роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также в фильме «Последний богатырь».
Медведчук: Украине необходима партия мира
Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию
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Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
В его статье указано, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией, передают «Известия».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
Председатель политсовета ОПЗЖ отмечает, что, несмотря на словесный триумф, партия войны не приближает военного перелома в своей стране.
Медведчук прямо указал на то, что украинскую партию мира не жалуют ни в США, ни в Европе. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а «военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов».
«Тех, кто выступал за мир, попросту оболгали и запугали по указке Запада. Так, украинская партия мира не вписалась в западную «демократию», – подчеркнул он.
Медведчук рассуждает, что, в таком случае, является демократией на Западе, если «демократичная позиция» диалога и мирного регулирования конфликтов киевским режимом резко отвергается. Представитель оппозиционной партии предположил, что жителям Украины для спасения своей страны придется начинать строить собственную демократию. После этого, по мнению Медведчука, станет возможным гражданский диалог без западных кураторов.
Политик отметил, что пришло время украинцам создать политическое движение, куда войдут те, кто не хочет, чтобы его дом стал местом геополитических разборок и бизнеса.
«Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – заключил Медведчук.
Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.
На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.
Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
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Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
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