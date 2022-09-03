Эксперт назвал индустрию видеоигр будущим драйвером развития экономики

Глава Организации развития видеоигровой индустрии России Василий Овчинников заявил, что видеоигровая индустрия может стать драйвером развития целого ряда отраслей экономики.

«Учитывая темпы развития, растущий интерес и объем рынка, видеоигровая индустрия уже сейчас является серьезным сектором экономики, а в ближайшее время у нее есть все шансы стать драйвером развития целого ряда отраслей. Сегодня индустрия переживает сложный и, на мой взгляд, трансформационный период, который может стать толчком к формованию самостоятельности», – заявил Овчинников.

По слова словам, гейминг помогает развивать когнитивные навыки, повышает уровень цифровой грамотности, так как видеоигры включают в себя комплекс направлений не только из креативных профессий, но и IT-сектора.

«Запрос на хорошие игры есть, хорошие разработчики есть и есть потенциал роста аудитории. Только российским проектам нужна поддержка от кастомеров, от коллег девелоперов и сообщества», – добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса аналитического центра НАФИ, 60% россиян играют в видеоигры регулярно. Все больше граждан России знакомы с термином киберспорт, а также считают необходимым официально признать киберспорт в стране отдельным видом спорта.