Вышло исследование, посвященное отношению россиян к киберспорту

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3 сентября, суббота | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вышло исследование, посвященное отношению россиян к киберспорту
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Отдельным видом спорта в России давно является киберспорт, который дает возможности для профессиональной самореализации геймеров, не считающих видеоигры просто развлечением. На фоне этого исследовательский спецпроект «Гейминг в России – 2022» оценил потенциал развития индустрии видеоигр в России и узнал отношение граждан к этой сфере.
В рамках спецпроекта проводился обзор трендов развития гейминга, была дана оценка рынку индустрии видеиогр, представлены прогнозы развития индустрии в России, проанализировано отношение россиян к геймингу и уровень готовности граждан тратить время и ресурсы на видеоигры.
Опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в апреле 2022 года. Своим мнением поделились 1600 россиян от 18 лет и старше в 53 регионах страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%, говорится в релизе.
Выяснилось, что 60% россиян от 18 лет и старше играют в видеоигры регулярно, а еще 21% россиян отмечают, что в видеоигры играют члены их семей.
38% российских геймеров посвящают время видеоиграм не более одного-двух раз в неделю, а почти четверть (23%) играют каждый день. Самые популярные устройства для игр среди российских геймеров – телефон или планшет, на которых играют 74% россиян, 48% предпочитают играть на стационарном компьютере или ноутбуке. Игровую консоль выбирают 9%.
Около 22% совершали покупки в видеоиграх за последний месяц. Также выяснилось, что покупатели видеоигр моложе 35 лет, оценивающие свое материальное положение как хорошее, являющиеся фрилансерами или самозанятыми. Чаще совершают покупки в этой сфере геймеры из Южного или Северо-Кавказского округа.
Говоря об отношении граждан России к видеоиграм, большинство (72%) сошлось во мнении, что увлечение видеоиграми наносит вред здоровью. 71% опрошенных считают, что у школьников из-за игр падает успеваемость. 63% россиян отмечают, что геймеры теряют навыки реального общения, а 54% считают, что видеоигры делают людей жестокими.
Для исправления негативных последствий от игр опрошенные считают необходимым формировать государством «культуру здорового гейминга».
Опрос показал, что в российском общество до сих пор сильны стереотипы в отношении геймеров. Так, каждый пятый россиянин (20%) посчитал бы своего взрослого знакомого или коллегу инфантильным, несерьезным человеком, если бы узнал о его увлечении видеоиграми.
Менее половины россиян (41%) рассмотрели бы компанию, разрабатывающую видеоигры, в качестве желаемого потенциального работодателя.
Все больше россиян узнают термин киберспорт (17%). Доля тех, кто впервые слышит термин «киберспорт», снизилась по сравнению с данными 2018 года более, чем в 5 раз.
Почти половина граждан (45%) считают необходимым официально признать киберспорт в России отдельным видом спорта. 44% россиян согласны с тем, что киберспорт следует отнести скорее к интеллектуальным видам спорта.
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
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Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».
По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.
По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.
Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.
Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных
Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.
«[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.
По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».
В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.
Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.
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Заслуженный учитель объяснил появление школьника в платье на линейке в Екатеринбурге
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«Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя появление семиклассника в женском школьном платье на линейке 1 сентября в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге в гимназии № 108 ученик седьмого класса пришел на линейку в День знаний в женском школьном платье. По словам других учеников, мальчик просто решил подурачиться, поэтому надел на 1 Сентября одежду противоположного пола. После данного инцидента в учебное заведение прибыла проверка под руководством начальника департамента образования Константина Шевченко.
«Мне трудно себе это представить, потому что у нас таких вещей не бывает. Мы очень дружим с ребятами, кучу проектов делаем вместе, и таких шуток они не допускают. Мне кажется, что это зависит от общей атмосферы школы, ее традиций и так далее», – говорит Ямбург.
По его мнению, такое поведение от учеников недопустимо, но карать за это директора и педагогов не стоит. Вместо этого с мальчиком следует провести воспитательную беседу, объяснив, что в учебном заведении есть определенные нормы, которых нужно придерживаться вне зависимости от внутренних желаний.
«Нужно поговорить с ним, сказать, что выпендрился он, но кому этим сделал хуже или лучше? Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание. Но гнобить директора, будто он сам его одевал – не стоит, это только усугубит ситуацию. А мальчика школа и сама накажет», – уверен педагог.
В июне в одной из гимназий Екатеринбурга на последнем звонке ученики 10-го класса исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. Видео танца попало в Сеть и вызвало общественный резонанс, номер старшеклассников решили расследовать. В результате проверки уволили завуча гимназии.
В Казахстане предложили вернуть столице республики прежнее название
Группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице страны Нурсултану прежнее название Астана, следует из заявления.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Парламентарии считают, что решение учтет вклад бывшего президента в становление и развитие главного города страны и ответит на запросы граждан.
Напомним, в марте 2019 года депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах
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Украинские националисты начинают паниковать, как только дело доходит до ближнего боя, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Знаете, чем особенна трусливая сущность бандеровцев? Стоит им почувствовать, что дело внезапным образом близится к ближнему бою, так страх в фашистском теле мгновенно переходит в панику», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что при сокращении дистанции до 40 метров соперник уже «ставит крест на мечту о поддержке своей артиллерии».
«На кадрах центрального российского Первого канала вы можете увидеть, как вся эта изворотливая стратегия «бей-беги» вмиг становится фатальной для них. Бегают, ползут, непонятные слова орут. Но достаточно с них. В итоге ждала здесь в их прыжках на расстояние уже финальная ленточка. Рекорд по дистанции, может, и не установили, но допрыгались – это точно», – сказал глава Чечни.
Кадыров заключил, что бегство с поля боя не всегда помогает выигрывать, и посоветовал «записывать или держать в уме это правило».
Ранее Кадыров заявил, что необходимо перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, пока не будет завершена спецоперация на Украине.
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Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе
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Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ, пишет в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.
«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.
«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом», – говорится в публикации.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
При этом в США регулярно звучат призывы отказаться от военной помощи и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе высокой инфляции, острого кризиса, связанного с нехваткой детского питания.
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Минобороны показало бой российских десантников с украинской пехотой
Минобороны России опубликовало видео с боевой работой подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных.
На видео показана оборона российских десантников, процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские военные уничтожили группу украинской пехоты, пользуясь данными беспилотников, передает РИА «Новости».
«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы», – рассказал десантник с позывным «Тихий». По его словам, украинцы «два часа продержались», украинской стороне «дали шанс забрать раненых». Когда «их эвакуировали», никто «не наносил огонь» по противнику.
Накануне Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Задержанный украинский корректировщик решил подорваться на гранате
Задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», – цитирует Рогова ТАСС.
До этого представитель запорожской администрации сообщал, что на Центральной улице в Токмаке произошел взрыв.
Ранее задерживали двух корректировщиков ВСУ, координировавших огонь по Запорожской атомной станции.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Андрей Макаревич попал в список физлиц-иноагентов
Актер Михаил Шац*, экс-депутат Юлия Галямина* и еще четыре человека и одно юрлицо включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщили в Министерстве юстиции РФ.
В списке физлиц-иноагентов появился музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Это следует из обновлений в перечне Минюста на 2 сентября. Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Сергея Медведева*, Кирилла Мартынова*, Сергея Лойко* и блогера Кирилла Федорова*. Также в список попала организация «Новости»*, передает ТАСС.
В реестр физлиц-иноагентов также внесены украинский журналист Дмитрий Гордон*, российская журналистка Катерина Гордеева*, бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов*, предприниматель Борис Зимин* и политолог Федор Крашенинников*.
Ранее журналисты Алексей Пивоваров* и Олег Кашин* были включены в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
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Эксперт: Россия планирует построить авианосец с электромагнитной катапультой
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«Если Россия собирается испытывать электромагнитные катапульты для запуска самолетов, значит, мы собираемся строить полноценный авианосец водоизмещением под 90 тысяч тонн», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание наземного комплекса для морской авиации, на котором будут испытывать электромагнитные катапульты.
Сейчас действующие электромагнитные катапульты для взлета самолетов есть только у США – на новейших авианосцах класса «Джеральд Форд», отмечает доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«На авианосцах предыдущего поколения ВМС США, как и на французском «Шарль де Голль», используются паровые катапульты. Индия строит многоцелевой авианосец «Викрант», который тоже будет без электромагнитной катапульты. Только две страны владеют технологией их изготовления – Россия и США. У американцев есть проблемы с этой катапультой, но она работает. Китай пытался получить у России технологию, но мы отказали. Поэтому китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» – по-прежнему без электромагнитной катапульты», – указал эксперт.
Упомянутые Шойгу электромагнитные катапульты также могут предназначаться для многоцелевого авианосца «Шторм-КМ», макет которого впервые был представлен на форуме «Армия-2018», предположил Сивков. Этот корабль рассчитан на 46 летательных аппаратов. Приблизительный состав авиакрыла – 12-14 тяжелых истребителей Су-33, 12-14 легких МиГ-29К, четыре самолета дальнего радиолокационного дозора и 12-14 многоцелевых вертолетов Ка-27. В перспективе он сможет брать на борт новейшие беспилотники.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил в пятницу, что Россия разрабатывает новый наземный комплекс для морской авиации, на котором будут испытывать не только корабельные летательные аппараты и технические средства, но в том числе и электромагнитные катапульты.
Председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин напомнил, что в России идет разработка эскизного проекта авианосца, снабженного электромагнитными катапультами. «Под этот авианосец должна быть заточена определенная инфраструктура, в первую очередь необходимо построить учебный аэродром типа «Нитки», который находится в Крыму, для подготовки летчиков палубной авиации. Авианосец – это ведь не просто большой корабль, несущий самолеты, это и система базирования, судоремонта», – отметил Курдин.
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