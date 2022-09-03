Вышло исследование, посвященное отношению россиян к киберспорту

Отдельным видом спорта в России давно является киберспорт, который дает возможности для профессиональной самореализации геймеров, не считающих видеоигры просто развлечением. На фоне этого исследовательский спецпроект «Гейминг в России – 2022» оценил потенциал развития индустрии видеоигр в России и узнал отношение граждан к этой сфере.

В рамках спецпроекта проводился обзор трендов развития гейминга, была дана оценка рынку индустрии видеиогр, представлены прогнозы развития индустрии в России, проанализировано отношение россиян к геймингу и уровень готовности граждан тратить время и ресурсы на видеоигры.

Опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в апреле 2022 года. Своим мнением поделились 1600 россиян от 18 лет и старше в 53 регионах страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%, говорится в релизе.

Выяснилось, что 60% россиян от 18 лет и старше играют в видеоигры регулярно, а еще 21% россиян отмечают, что в видеоигры играют члены их семей.

38% российских геймеров посвящают время видеоиграм не более одного-двух раз в неделю, а почти четверть (23%) играют каждый день. Самые популярные устройства для игр среди российских геймеров – телефон или планшет, на которых играют 74% россиян, 48% предпочитают играть на стационарном компьютере или ноутбуке. Игровую консоль выбирают 9%.

Около 22% совершали покупки в видеоиграх за последний месяц. Также выяснилось, что покупатели видеоигр моложе 35 лет, оценивающие свое материальное положение как хорошее, являющиеся фрилансерами или самозанятыми. Чаще совершают покупки в этой сфере геймеры из Южного или Северо-Кавказского округа.

Говоря об отношении граждан России к видеоиграм, большинство (72%) сошлось во мнении, что увлечение видеоиграми наносит вред здоровью. 71% опрошенных считают, что у школьников из-за игр падает успеваемость. 63% россиян отмечают, что геймеры теряют навыки реального общения, а 54% считают, что видеоигры делают людей жестокими.

Для исправления негативных последствий от игр опрошенные считают необходимым формировать государством «культуру здорового гейминга».

Опрос показал, что в российском общество до сих пор сильны стереотипы в отношении геймеров. Так, каждый пятый россиянин (20%) посчитал бы своего взрослого знакомого или коллегу инфантильным, несерьезным человеком, если бы узнал о его увлечении видеоиграми.

Менее половины россиян (41%) рассмотрели бы компанию, разрабатывающую видеоигры, в качестве желаемого потенциального работодателя.

Все больше россиян узнают термин киберспорт (17%). Доля тех, кто впервые слышит термин «киберспорт», снизилась по сравнению с данными 2018 года более, чем в 5 раз.

Почти половина граждан (45%) считают необходимым официально признать киберспорт в России отдельным видом спорта. 44% россиян согласны с тем, что киберспорт следует отнести скорее к интеллектуальным видам спорта.