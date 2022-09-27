В Госдуме попросили Шойгу дать отсрочку учителям

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», – передает РИА «Новости» текст письма.

Как отмечает Лантратова в письме Шойгу, в соцсетях ей поступают многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ по вопросу призыва на военную службу учителей и педагогов.

Депутат со ссылкой на указ президента об объявлении частичной мобилизации и последующие разъяснения Минобороны по этому вопросу, указывает, что педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, «попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу».

Также парламентарий отмечает, что «педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура)».

Тот факт, что у российской школы «женское лицо», «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях», также добавила Лантратова, ссылаясь на высказывания экспертов.

Депутат просит Шойгу поручить проработку вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы при участии профильных министерств и ведомств.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.