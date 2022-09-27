Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 03:53  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, сообщил Блинкен president.gov.ua
Вашингтон разработал план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине. Кроме того, в Белом доме пригрозили Москве «катастрофическими последствиями» в случае его применения. Однако в Москве от подобных планов открещиваются. Какую цель преследуют США, распространяя ложное представление о якобы «ядерных планах» России? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Что было бы с Россией, если бы оппозиция победила Ивана Грозного

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция. Подробности...

Фронт должен опираться на тылы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение

    		    27 сентября 2022, 03:53
    Текст: Антон Антонов

    Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.

    Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено  в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.


    Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
    		    25 сентября 2022, 03:58
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».

    Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».

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    Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
    		    26 сентября 2022, 00:27
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».

    «На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.

    Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».

    Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.

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    Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
    		    24 сентября 2022, 23:29
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.

    На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.

    «Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.

    Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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    Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
    		    26 сентября 2022, 10:37
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

    «По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.

    Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Коментарии (25)
    ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию

    25 сентября 2022, 20:53

    Текст: Елизавета Шишкова

    На референдуме по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей, сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.

    «На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», – передает ее слова ТАСС.

    По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Коментарии (128)
    Украина потребовала чрезвычайного заседания СБ ООН по референдумам
    		    25 сентября 2022, 02:56
    Фото: Li Muzi/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

    «Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», – приводит слова Николенко РИА «Новости».

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    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.

    «Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – отметил Шаповалов.

    В подтверждение своих слов он привел множество примеров, напомнив историю вхождения в состав США Техаса, историю вхождения Саарской области в состав ФРГ. Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 гг. входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».

    Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 года референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР, за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее, результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.

    «Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее, это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международное права», – подчеркнул Шаповалов.

    «Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.

    В пятницу и субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали освобожденные территории Украины, где в это время проходил референдум о вступлении в состав России, в том числе из дальнобойных американских РСЗО HIMARS и снарядами «натовского» калибра.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

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    Коментарии (3)
    ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

    24 сентября 2022, 06:42

    Текст: Антон Никитин

    Украинские силовики в субботу ночью обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По информации представительства ДНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».

    Днем ранее ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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    Коментарии (3)
    Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней превысила 55%

    24 сентября 2022, 22:22

    Текст: Антон Никитин

    Явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

    «Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Председатель Центральной избирательной ДНР также выразил уверенность, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении комиссии Донецкой Народной Республики в состав России будет очень высокой.

    «Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше», – сказал Высоцкий.

    На ваш взгляд

     
    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



    Обсуждение:  41 комментарий

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Начался второй день голосования в Донбассе и на освобожденных территориях

    24 сентября 2022, 08:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начался второй день референдума.

    «Сегодня у нас открыты все – 461 участок. Продолжается сегодня голосование», – цитирует председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко РИА «Новости».

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    Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова заявила, что в 8.00 по местному времени по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий, передает ТАСС.

    «Ожидаем сегодня такую же массовую явку на участки, как и вчера», – добавила она.

    Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что в регионе на второй день референдума вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий.

    «Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано», – уточнила Катющенко.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    К вечеру пятницы предварительная явка на референдуме в Запорожской области, как сообщала председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, с учетом голосования за рубежом превысила 20%.

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    ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

    25 сентября 2022, 01:38

    Текст: Антон Никитин

    Украинские силовики в субботу вечером обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 23.45 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 23.40 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 мм. (…) 23.30 – н.п. Катериновка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм. (…) 21.05 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 18.52 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», – сообщило в субботу вечером представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

    В субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Донецк, где в это время проходил референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России. Обстрелу подвергся в том числе центр столицы ДНР. В тот же день при обстреле Донецка американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России. При этом ВСУ начали обстрел Донецка еще в субботу ночью.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Как сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, явка на референдуме в Донецкой Народной Республики по итогам двух дней голосования составила 55,05%. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил явку избирателей на участки в первый день голосования на референдуме в ДНР как «более чем хороший результат».

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    В ЦИК ДНР рассказали о явке на референдум за три дня

    25 сентября 2022, 21:55

    Текст: Елизавета Шишкова

    По итогам трех дней голосования явка на референдум по вопросу о вхождении ДНР в состав России составила 77,12%, сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий.

    «За три дня голосования явка составила 77,13%. Это 1 203 855 человек», – передает его слова ТАСС.

    Высоцкий добавил, что за рубежом число принявших участие в волеизъявлении составило 327 093 человека.

    Ранее ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
    		    26 сентября 2022, 23:31
    Фото: Bonnie Cash/UPI/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что это территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.

    23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Наблюдатель из Германии указал на добровольный характер референдума в Запорожской области

    24 сентября 2022, 15:44

    Немецкий наблюдатель за ходом референдума в Запорожской области Стефэн Бруно Шаллер заявил, что люди добровольно идут на избирательные участки.

    «Конечно, мы видим, что здесь западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряженном режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте», – цитирует наблюдателя Telegram-канал lovomvka.

    Также Шаллер добавил, что очень странно читать новости западной прессы про то, какое якобы давление здесь оказывается, и видеть своими глазами, насколько спокойно все проходит.

    23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Пушилин оценил явку в первый день на референдуме в ДНР

    24 сентября 2022, 14:41

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава ДНР Денис Пушилин оценивает как более чем хороший результат по явке во время первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении региона в состав России.

    «Это более чем хороший результат. Мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Вчера мы зафиксировали явку на уровне 23,64%, это достаточно серьезно», – передает ТАСС слова Пушилин, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Песков рассказал о предшествовующей признанию итогов референдумов процедуре

    26 сентября 2022, 14:08

    Текст: Александра Юдина

    Признанию итогов референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях будет предшествовать определенная «процедура с законодателями», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков добавил, что о дате официального принятия новых регионов в состав России будет сообщено своевременно, пишет ТАСС.

    Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными.

    Тем временем референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися.

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