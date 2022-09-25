Внук погибшего на Сахалине Героя Советского Союза примет участие в спецоперации

Внук трагически погибшего в августе 1945 года Героя Советского Союза Леонида Смирных примет участие в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, полного тезку великого деда, погибшего во время наступательной операции на Сахалине, призвали из Александровска-Сахалинского, передает РИА «Новости».

«Надо быть всегда готовым. Все же нас призвала Родина, мы должны исполнить свой долг честно и достойно. Получив повестку, сразу пришел в военкомат», – сказал Смирных.

Герой Советского Союза Леонид Смирных проходил службу на Сахалине и особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина. Он погиб 16 августа 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Смирных Леониду Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В среду президент Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование впервые. В Минобороны также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.