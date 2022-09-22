В Музее НАТО рассказали о массовых убийствах коммунистов в Индонезии

Историки музея НАТО напомнили, как военный переворот, поддержанный альянсом, спровоцировал массовые убийства коммунистов в Индонезии.

Борьба за влияние в Индонезии во времена президента Сукарно стала одним из самых драматичных эпизодов в истории продвижения интересов НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Второй мировой войны. В попытках сместить с поста президента непокорного Сукарно США и Великобритания поддержали не только военный переворот, но и истребление членов Коммунистической партии Индонезии. В ходе массовых чисток были убиты примерно полмиллиона человек. Историю становления военно-авторитарного и явно проамериканского режим в Индонезии описывают эксперты медиапроекта «Музей НАТО».

Прогрессивный индонезийский националист Ахмед Сукарно, провозглашенный президентом Индонезии в августе 1945 года, изначально не устраивал Запад своим стремление к независимости. Индонезия не стала вступать в подконтрольный США блок СЕАТО, зато инициировала проведение на своей территории конференции по созданию «Движения неприсоединения», которое объединило бы страны «третьего мира». Сукарно демонстрировал все более враждебное отношение к странам Запада, одновременно развивая военное сотрудничество с СССР. Такое положение дел, по понятным причинам, абсолютно не устраивало Вашингтон, продолжили эксперты.

«С 50-х годов прошлого века США применяли против Сукарно традиционные методы «расшатывания» его режима изнутри. Американцы способствовали разжиганию исламского радикального фундаментализма и сепаратизма в отдельных регионах страны, поддерживали попытки (неудачные) военных переворотов. С 1957 г. структуры ЦРУ поставляли оружие некоторым группам «региональных» мятежников. ЦРУ также пытались дискредитировать Сукарно, иногда довольно оригинальным способом: в США снимались порнофильмы с участием «двойника» генерала. Правда, до распространения этой продукции дело не дошло», – рассказывают историки.

Они отмечают, что ЦРУ системно работали с военными, интеллигенцией, студенчеством и всеми, кто был недоволен Сукарно, создали широкую сеть контактов среди военных кругов Индонезии и могли оказывать существенное влияние на их настроения. На рубеже 1964-65 гг. на фоне обострения внутренних проблем и широкого международного осуждения авантюр Сукарно у Вашингтона появилась надежда на свержение генерала силами всех, кто боялся прихода к реальной власти индонезийских коммунистов. Сукарно лавировал между политическими течениями, перекраивал состав правительства, но конфликт между исламистами, компартией и военными становился неизбежным.

В критическую фазу события вошли в сентябре 1965 г. В ожидании вероятного смещения Сукарно левые силы из президентского окружения решились на «контрпереворот», объявив, что действуют в поддержку власти президента, против коррупции, а также против США и ЦРУ. Но командующий стратегическим резервом армии генерал Мухаммед Сухарто за несколько дней подавил восстание «левых» военных и воспользовался моментом для уничтожения главного политического противника.

Начались массовые преследования коммунистов и всех, кто был заподозрен в симпатиях к ним. Мусульманские лидеры объявили «священную войну» против компартии и всех связанных с ней общественных организаций. По всей стране прокатились митинги против коммунистов, а новые военные власти все это открыто приветствовали. 15 октября Сухарто стал главнокомандующим вооруженных сил страны. На установление единоличного правления генералу потребовалось еще три месяца, делятся исследованиями эксперты.

18 октября по радио был передан указ о запрете деятельности ПКИ и связанных с нею общественных организаций, включая молодежные и профсоюзные. В течение осени-зимы 1965 г. компартия была уничтожена как политическая сила. В результате этой чистки все лица, являвшиеся членами ПКИ либо подозреваемые в сочувствии коммунистам, были изгнаны из вооруженных сил и с государственной службы, лишены политических прав, а сама компартия в марте 1966 г. запрещена особым законом.

За полвека после массовых расправ было предпринято свыше сорока оценок количества убитых, но большинство исследователей сходятся во мнении, что тогда были убиты примерно полмиллиона человек, то есть больше, чем в любой другой момент в индонезийской истории.

Несомненная поддержка разгрома ПКИ и массовых казней коммунистов, равно как и участие США и Великобритании в этих событиях, были подтверждены в последние годы. Общественные организации «National Security Archive» и «National Declassification Center» (NDC) опубликовали большой массив рассекреченных данных о событиях осени 1965 г.

Лондон и Вашингтон были в полном согласии относительно расправы с коммунистами. В эти дни британское министерство прямо указало на свою заинтересованность в том, чтобы генералы решительно расправились с коммунистами, и что Соединенное Королевство предпочитает видеть у власти именно военных и готово им всячески помогать.

«В середине октября посол США Грин так докладывал о действиях военных: «Армия упорно трудится над разрушением ПКИ, и я выражаю все большее уважение к ее организованности и решительности при выполнении этого важнейшего задания». 4 ноября он дополнил это словами о том, что правительство США и посольство «восхищаются тем, что делает армия». Массовые убийства сотен тысяч человек и установление военного режима в Индонезии – та цена, которую в Вашингтоне и Лондоне посчитали разумной для обеспечения интересов НАТО», – заключили историки.