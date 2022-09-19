Боец рассказал об отличиях СВО от других конфликтов

Главное отличие специальной военной операции ВС РФ на Украине от других конфликтов в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир, заявил боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер.

«Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни – он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идет специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было», – передает РИА «Новости» ответ бойца на соответствующий вопрос.

«Ни Афганистан, ни Чечня – это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем по сути против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас – они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ... не ВСУ... здесь также и наемников хватает из различных стран», – отметил Ветер.

Ранее в понедельник боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным «Ладан» рассказал, что среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.