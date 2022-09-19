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Стало известно о темнокожих наемниках ВСУ в Донбассе
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Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным «Ладан».
«Именно темнокожие люди. Когда вели наблюдение скрыто, видели их, перемещающихся. Как раз там был светлый фон, светлый песок – они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а цветом кожи», – передает РИА «Новости» слова разведчика.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска Украины, которые стоят у границы области, состоят из большого числа наемников.
«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», – добавил он.
Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу
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В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.
«Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает «медвежью услугу» и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет», – подчеркнул Полянский.
«В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», – заявил он.
Также Полянский рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.
Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.
Как передает источник, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ
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Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.
Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».
«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.
Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
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Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
В центре Мелитополя подорвали машину с мирными жителями
Автомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя в воскресенье вечером, находившиеся в машине люди живы, сообщили СМИ.
Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, передает РИА «Новости».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.
В пятницу в Мелитополе также уже была слышна серия взрывов. Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
ВС Украины обстреляли из HIMARS администрацию Херсонской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье попытались ударить по администрации Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО сбили все шесть ракет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально 15 минут назад укронацисты <...> попытались нанести удар именно по администрации области. ПВО сработала, все ракеты сбиты. Никто не пострадал. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Ранее ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, в результате которого четыре человека погибли, 13 пострадали.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Киев собрался уговорить ГА ООН принять резолюцию о компенсациях Украине от России
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Украина на 77-й сессии Генассамблеи ООН пытается добиться принятия резолюции о создании международного компенсационного механизма, позволяющего присвоить замороженные другими странами российские активы, сообщают СМИ.
Guardian пишет, что этот вопрос обсуждали представители минюста Украины и МИД Великобритании. Также Киев говорил об этом с представителями Германии, Франции и Евросоюза. Кроме того, вопрос обсуждался с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
Источники заявили, что в британском кабмине предложение Украины не встретило особого энтузиазма. В Лондоне боятся, что в случае апроприации активов ЦБ России Москва может ответить симметричным образом, передает ТАСС.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Российские банки теперь могут приостанавливать операции с бизнесом в валюте страны, в которой были заморожена активы. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
Подпольщики заявили о бегстве главы Николаевской обладминистрации Кима в Одессу
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе, заявили местные подпольщики.
Активисты заявили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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Киев запросил у России имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Запрос с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке, направлен омбудсмену России Татьяне Москальковой, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую – к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье в ДНР заявили, что один военнопленный погиб и четыре получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Еленовской исправительной колонии.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
При обстреле колонии в Еленовке погиб военнопленный
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Один военнопленный погиб и четыре получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Еленовской исправительной колонии, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», – передает ТАСС сообщение штаба.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Еленовка была обстреляна из Новомихайловки в 09.30 и в 10.20. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками.
На Украине поторопились радоваться «гибели» полицейского в Мелитополе
Информация украинских СМИ о том, что сотрудник полиции Денис Стефанков погиб в результате взрыва в Мелитополе, не соответствует действительности, сообщили в управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району.
Украинские СМИ утверждали, что в Мелитополе взорвали Стефанкова, который возглавляет отдел быстрого реагирования, занимается допросами пленных. В ведомстве заявили, что «бурная фантазия не дает покоя фейковым укрСМИ ни днем, ни ночью». Подчеркивается, что Стефанков «стоит на страже закона в полном порядке и здравии», передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье аАвтомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя. Находившиеся в машине люди живы. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.
В России рассказали о колоссальном давлении Запада на генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы», – сказал Полянский, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.
По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств «в руководящем звене международных чиновников». Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, «и быстрых решений тут не найти».
«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений.
По его словам, Россия сравнивала публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты, и «это сравнение не в пользу ООН».
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. «В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии», – сказал Полянский.
«На фоне обостренной реакции Антониу Гутерриша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих «добивать» Сирию санкционной дубинкой», – заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерриша осуждений в адрес Вашингтона и «когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы». «Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей», – отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерриша при эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь», при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.
Полянский заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Минобороны показало кадры боевой работы российского спецназа на Украине
Опубликованы кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны России.
Ведомство сообщает в Telegram, что российские военные «в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения».
«Задачи приходится выполнять совершенно различные. Разведывательные, поисковые, с помощью беспилотников, квадракоптеров найти цель, навести и корректировать артиллерию, а также уничтожение огневых точек противника, устраивать засады на диверсионно-разведывательные группы противника. По опыту, противник категорически не любит с нами встречаться», – заявил командир группы специального назначения.
Напомним, Минобороны России показало, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России наносят ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.