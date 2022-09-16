Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты

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16 сентября, пятница | Последнее обновление — 19:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра.
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Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей?
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Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
По словам Путина, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро
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Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро, свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
В четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена
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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.
Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в пятницу прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», – цитирует Рогова ТАСС. Подробности выясняются.
До этого в пятницу в Мелитополе уже была слышна серия взрывов.
После этого взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Позже в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации города по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, есть разрушения, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», – цитирует ТАСС Стремоусова, заявившего, что о количестве погибших неизвестно, данные уточняются.
По словам замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, украинская ракета попала непосредственно в здание администрации.
Между тем сообщается, что центр Херсона обстреляли ракетами HIMARS. Рядом со зданием администрации упало не менее пяти ракет, передает РИА «Новости».
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS.
Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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ВСУ нанесли удар по ТЭС в Энергодаре
Украинские военные нанесли удар по тепловой электростанции (ТЭС) в Энергодаре, сообщил глава администрации города Александр Волга.
На данный момент также зарегистрировано около 15 прилетов в район дачного поселка Волна и в яхтклуб, они находятся на береговой зоне Энергодара, сообщил Волга в беседе со «Звездой».
В пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено.
На месте удара нашли части ракеты HIMARS.
Папа Римский назвал условие «моральности» поставок оружия Украине
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Поставки оружия на Украину могут быть морально допустимы, если оно используется для самообороны, которая не только законна, но и является выражением любви к Родине, заявил папа Римский Франциск агентству Reuters.
«Это [поставки оружия] может быть аморально, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие, или выбросить оружие, в котором [страна] больше не нуждается. Мотивация – это то, что в значительной степени определяет мораль этого действия», – цитируют «Ведомости» папу Римского.
По его словам, принципы справедливой войны Римско-католической церкви допускают пропорциональное применение летального оружия для самообороны против страны-агрессора, которая является выражением «любви к родине». Глава Католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.
Ранее папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области
Украинские военные обстреляли таможенный терминал в поселке Нехотеевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар, территория же самой заправочной станции не пострадала.
Во вторник Гладков сообщал, что обстрелу подверглось село Шелаево Валуйского городского округа, есть пострадавшие.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
В результате российских ударов ВСУ потеряли более 400 военнослужащих
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Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.
В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населеных пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харькове», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Северск Донецкой народной рспублики (ДНР) высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В результате ударов потери противника составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка ДНР, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаева, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.
В районе города Соледара унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», – сообщил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка ДНР, Томарино и Степовое Херсонской области.
Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Авдотьино ДНР, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Николаевской и Херсонской областях за сутки потеряли до 500 человек убитыми и ранеными.
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
В Херсоне рассказали о последствиях удара ВСУ по зданию администрации
Удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».
«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.
По его словам, в здании администрации Херсонской области разбирают завалы после украинского удара, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых.
Между тем замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВСУ нанесли удар во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, передает ТАСС.
Она также уточнила, что в результате атаки ВСУ погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики администрации Херсонской области, пострадала чиновница.
«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку <…> [при первых] прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти. Бархатнова (начальник департамента труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова) – вся в крови была. У нее погиб водитель», – заявила Губарева.
Напомним, ВСУ нанесли удар не менее пяти ракетами HIMARS по зданию администрации Херсонской области.
США решили передать Украине противопехотные мины и ракеты для HIMARS
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Администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»), говорится в заявлении Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине, в частности, включены 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Кроме того, в список внесены четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore («Клеймор»), подрывные средства, приборы ночного видения, «экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение», передает ТАСС.
В Минобороны сообщили, что США при администрации Джо Байдена выделили на военную помощь Украине в общей сложности около 15,8 млрд долларов, с 2014 года – примерно 17,9 млрд, с начала российской военной спецоперации – более 15,1 млрд долларов.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
В четверг американские СМИ сообщали, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
На Колыме поддержали призыв Кадырова к «самомобилизации»
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» и предложил создавать кооперации между регионами.
«Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по «самомобилизации» регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики – невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают», – написал на своих страницах в соцсетях Носов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах и сообщил, что Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарстане и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
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