ЕР получила большинство голосов на выборах депутатов Ленобласти Патрушев заявил об отражении кибератаки системой защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ Эксперт объяснил победу Авдеева во Владимирской области 12 сентября 2022, 15:04

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Текст: Олег Исайченко

«Александру Авдееву в ходе предвыборной кампании удалось вернуть доверие граждан к власти. Именно поэтому его победа стала столь уверенной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее по итогам подсчета 100% голосов действующий врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах. «Это была довольно убедительная кампания в непростом регионе. Предыдущий губернатор оказался на посту скорее в силу обстоятельств, нежели своего осознанного желания. И это привело к нарушению функционирования механизма работы с субъектом. Александру Авдееву пришлось в короткие сроки возвращать доверие граждан к региональной политике», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Эксперт также отметил, что серьезную роль в победе Авдеева сыграли его опыт и уровень компетенций. «Он продемонстрировал готовность принимать решения быстро и эффективно, основываясь на интересах региона. Он также уделил немало внимания налаживанию взаимодействия с Москвой», – пояснил он. Фактически, замечает политолог, в кампании Авдеева так или иначе принимали участие все крупные силы региона. «В сотрудничество были вовлечены и оппозиционные партии, несмотря на то, что Авдеев – член команды Владимира Путина», – сказал Потуремский. Одним из залогов успеха стала и предвыборная программа Авдеева, замечает собеседник. «Тезис про реиндустриализацию региона стал очень точным попаданием в запрос со стороны жителей», – отметил он. Благодаря такой плодотворной работе и стала возможной уверенная победа на выборах в регионе. «Из результатов голосования можно уверенно сказать, что Авдееву поверили даже те, кого принято называть пограничным электоратом. Важно, что свою поддержку выразили свыше 80% избирателей – это очень большая ответственность. Новому губернатору придется постараться оправдать все ожидания, став эффективным главой региона, работающим в интересах людей», – заключил Потуремский. Ранее в Избирательной комиссии Владимирской области сообщили, что врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона. Второе место занял представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53% голосов. Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Александр Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. Всего за пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Голосование проходило на 979 постоянных избирательных участках. Кроме того, в регионе были образованы три избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. два расположены в лечебных учреждениях Владимира. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. Новости СМИ2

В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов 11 сентября 2022, 22:18 Текст: Антон Никитин

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов». Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса». По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну. Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс. При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции. Памфилова: Оптимальным для голосования на выборах является двухдневный период 11 сентября 2022, 15:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом, однако трехдневный формат «пришелся по душе» россиянам. «На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] – это два дня. Но многим нравится три», – передает ТАСС слова Памфиловой при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. По словам Памфиловой, «трехдневный формат людям пришелся по душе». Как отметила председатель Центризбиркома, «трехдневка» расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время. «Запрос [на трехдневное голосование] есть. Людям это нравится», – добавила она. Ранее Памфилова рассказала, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. Новости СМИ2 Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области 12 сентября 2022, 04:47 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов. Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве получили кандидаты ЕР 12 сентября 2022, 09:43 Текст: Вера Басилая

Более 1,1 тыс. из свыше 1,4 тыс. мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты «Единой России», 20 тыс. хакерских атак не сказались на работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и единого электронного реестра избирателей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. «Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1,1 тыс. – получают кандидаты «Единой России», остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», – приводит ТАСС сообщение штаба. Там добавили, что выборы прошли штатно, жалоб было немного. «За три дня голосования было почти 20 тыс. попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем», – отметили наблюдатели. Ранее сообщалось, что ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов. Выборы различных уровней прощли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 Бречалов победил на выборах главы Удмуртии 12 сентября 2022, 06:16 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набрал 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79% голосов. Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Вадим Белоусов получил 3,31% голосов, передает ТАСС. На досрочных выборах главы региона в 2017 году Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей (322 305 голосов). Тогда голосование было однодневным. Явка на выборах главы Удмуртской Республики и депутатов Госсовета VII созыва на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 37,48% и превысила показатель досрочных выборов руководителя региона и республиканских парламентариев в 2017 году. Александр Бречалов сообщил, что итоговая явка в этом году ожидается на уровне чуть больше 40%. Кроме того, партия «Единая Россия» получила 51,07% голосов на выборах депутатов Госсовета Удмуртии VII созыва по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. На втором месте КПРФ – 15,56%, на третьем – ЛДПР – 13,64%. Далее идет «Справедливая Россия – За правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, «Новые люди» набрали 4,14%, «Зеленая альтернатива» – 1,17%, «Родина» – 0,68. На выборах депутатов республиканского парламента VII созыва 40 человек избирают по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам. Ранее мандаты распределялись поровну. В республике с 9 по 11 сентября работало более 1,1 тыс. избирательных участков. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2022 года составляла 1 164 860 человек. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. В ЦИК признали недействительными итоги голосования только на одном участке 12 сентября 2022, 12:38 Текст: Вера Басилая

На выборах депутатов органов местного самоуправления на избирательном участке 1559 в Люберцах итоги голосования были признаны недействительными из-за нарушения при подсчете голосов, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «У нас есть один случай на сей момент о признании недействительными итогов голосования, результатов выборов на избирательных участках. На выборах депутатов органов местного самоуправления... в Московской области, в городе Люберцы итоги голосования на избирательном участке номер 1 559 признаны недействительными в связи с допущенными нарушениями в процедуре подсчета голосов, подведения итогов голосования и невозможностью установить результаты волеизъявления избирателей», – цитирует ТАСС Памфилову. Также, глава ЦИК заявила, что 522 избирательных бюллетеня были признаны недействительными в 13 регионах России, это ничтожно мало в масштабах страны. Она добавила, что при малейших сомнениях бюллетени признавались недействительными. По ее словам, такие случаи были зафиксирована в Бурятии, Удмуртии, Алтайском и Красноярском краях, в Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, в Москве. Среди причин, по которым оперативно были приняты решения о признании бюллетеней недействительными, глава ЦИК назвала выдачу избирательного бюллетеня без предъявления избирателем паспорта в Красноярском крае, нарушение порядка при проведении голосования вне помещения для голосования – в Бурятии, Алтайском крае, в Вологодской, Воронежской, Новосибирской, Свердловской областях и в Москве, превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика, – в Москве. Кроме того, зафиксировано нарушение целостности конвертов с избирательными бюллетенями по досрочному голосованию в Московской области, вброс избирательных бюллетеней в Кузбассе (Кемеровская область), следы повреждения на сейф-пакете и отсутствие индикаторной ленты в Удмуртии, выдача избирательного бюллетеня за родственника в Новосибирской области и отсутствие у избирателя активного избирательного права – в Курской и Самарской областях. Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 Евраев победил на выборах губернатора Ярославской области 12 сентября 2022, 05:10 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев набирает 82,31% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных на табло в избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,14% голосов, Владимир Смирнов от ЛДПР – 4,17% голосов, кандидат от партии «Коммунисты России» Игорь Милорадов – 3,42%, представитель Партии пенсионеров Константин Тукеев – 2,09%, передает ТАСС. Выборы губернатора Ярославской области проходили три дня – с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В выборах приняли участие 26,66% избирателей. Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области в октябре 2021 года. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Авдеев победил на выборах губернатора Владимирской области 12 сентября 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области. «Врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») после обработки 100% протоколов набирает 83,68% голосов, представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53%, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%, Сергей Бирюков из «Справедливой России – Патриотов – За правду» – 2,46%, Александр Субботин из «Партии роста» – 2,01% голосов», – сообщили в облизбиркоме, передает ТАСС. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Александр Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. За пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Голосование проходило на 979 постоянных избирательных участках. Кроме того, в регионе были образованы три избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. два расположены в лечебных учреждениях Владимира. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области 12 сентября 2022, 04:31 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает 77,03% голосов избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник. Никитин является кандидатом от «Единой России». Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получает 2,56% голосов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов – 4,43%, Сергей Шруб от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2,50% голосов, передает ТАСС. В 2017 году на досрочных выборах главы Новгородской области Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал 67,99% голосов избирателей. Выборы прошли в один день, явка тогда составила 28,35%. Выборы губернатора Новгородской области проходили с 9 по 11 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно данным регионального избиркома на 18.00 мск воскресенья, составила 29,77%, на избирательные участки пришли 139 263 избирателя. Данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ДЭГ на это же время, проголосовали 81,57% избирателей, зарегистрированных в системе. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области 12 сентября 2022, 05:25 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, представляющий партию «Единая Россия», набрал 84,95% на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 6,77% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Павел Плотников – 3,32%. Олег Морозов от ЛДПР набрал 2,42%, кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович – 1,53%, передает ТАСС. Голосование походило с 9 по 11 сентября, по данным на 18.00 воскресенья, явка составила 55,51%. На выборах главы региона, которые проходили также в течение трех дней в 2020 году, к 18.00 проголосовали 61,96% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Цыденов победил на выборах главы Бурятии 12 сентября 2022, 06:35 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов после обработки 100% протоколов побеждает на выборах руководителя региона с результатом 86,23% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов («Единая Россия») набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) – 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) – 2,66%, Семен Матхеев («Новые люди») – 2,35%. По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%, передает РИА «Новости». В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии «Единая Россия», Семен Матхеев от партии «Новые люди», Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР. Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов 12 сентября 2022, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента, передает РИА «Новости». По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия «Единая Россия» с 51,07% голосами. КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, «Справедливая Россия – за правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия «Новые люди» – 4,14%, «Партия За» – 1,17% и 0,68% набрала партия «Родина». Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов. Новости СМИ2 Алиханов победил на выборах главы Калининградской области 12 сентября 2022, 04:15 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы региона заручился поддержкой 80,21% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК. Алиханов выдвигается от партии «Единая Россия». Кандидат от ЛДПР Евгений Мишин получил 6,4% голосов, Максим Буланов от КПРФ – 4,88%, Юрий Шитиков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,74%, Владимир Вуколов от Партии пенсионеров за социальную справедливость – 1,46%, Владимир Султанов от «Коммунистов России» – 1,32% голосов, передает ТАСС. Первый раз на должность губернатора Калининградской области Алиханов был избран в 2017 году. Тогда выборы проходили в один день, Алиханов получил 81,06% голосов. Явка избирателей в 2017 году составила 39,35%. Выборы губернатора в Калининградской области проходили в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. По последним опубликованным данным областного избиркома на 18.00 (19.00 мск) 11 сентября на участках в регионе проголосовали 34,25% избирателей. Явка по дистанционному голосованию составила 84,24% от изъявивших желание проголосовать таким способом. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Парфенчиков победил на выборах главы Карелии 12 сентября 2022, 05:45 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков набрал 69,15% голосов на выборах главы республики после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК. Парфенчиков на выборах представляет партию «Единая Россия». Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Рогалевич получил 13,41%, кандидат от КПРФ Евгений Ульянов – 12,64%. Выдвиженец от Демократической партии России Анатолий Дударин набрал 1,65% голосов, а представитель партии «Родина» Иван Кадаяс – 0,61%, передает ТАСС. На первый срок в качестве главы Карелии Парфенчиков был избран в 2017 году. Тогда выборы прошли в один день, он набрал 61,34% голосов избирателей. Явка составила 29,23%. Трехдневное голосование на выборах главы Карелии проходило с 9 по 11 сентября. В регионе работали 463 избирательных участка, на которых присутствовали около 700 наблюдателей. По данным ЦИК региона на 18.00 мск 11 сентября, явка избирателей составила 26,19%, на участки пришли 132 255 граждан. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Мазур победил на выборах губернатора Томской области 12 сентября 2022, 09:11 Текст: Вера Басилая

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур, выдвинутый партией «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получает 84,94% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Соперники Владимира Мазура – председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева набирает 6,08% голосов, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%, председатель томского совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктор Гринев – 2,11%, передает ТАСС. В подсчете учтены данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году ДЭГ в Томской области применили впервые, в нем участвовали 25 911 избирателей, что составляет 3,4% от общего количества избирателей региона. Явка на выборах этого года оказалась выше, чем на прошлых выборах губернатора в 2017 году. Тогда они длились один день, общая явка составила 25,78%. На текущих выборах, проходивших 10 и 11 сентября, еще на 18:00 (14:00 мск) второго дня голосования она составила 26,78%. Ранее эксперты оценили управленческие шаги врио губернатора Томской области Мазура.