Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?

В России в воскресенье завершился Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября. В рамках голосования прошло 4,7 электоральных процедур в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня.

«Однако работа избирательных комиссий по всей стране продолжается. Сейчас идет самая пиковая нагрузка – подсчет голосов и передача их в территориальные избирательные комиссии. В Москве ключ расшифрования собран, ТИК ДЭГ приступает к расшифровке», – сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.

Уже можно с уверенностью говорить, что во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, побеждают действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской области – Андрей Никитин, в Рязанской области – Павел Малков, в Саратовской области – Роман Бусаргин, в Свердловской области – Евгений Куйвашев, в Тамбовской области – Максим Егоров, в Томской области – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев.

На выборах в региональные парламенты, а также в целом по итогам кампаний на всех уровнях побеждает «Единая Россия», сообщил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «На видео-конференц-связи с регионами все коллеги отмечали, что голосование было прозрачным и прошло без нарушений. Мы снова победили в конкурентной борьбе кандидатов, программ, идеологии, реальных дел», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) применялась в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также на муниципальных выборах в Москве.

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Нарушений, способных оказать влияние на выборы, зафиксировано не было, заявил представитель МВД Михаил Давыдов. Всего, по его словам, МВД завело восемь уголовных дел, связанных с ходом выборов, а также выявило 156 административных правонарушений. В целом, по данным Независимого общественного мониторинга, за три дня поступило более 24 тысяч сообщений о нарушениях. «Мое общее впечатление – выборы прошли на высоком правовом уровне, серьезных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было», – указала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что текущая избирательная кампания в России является «живой, конкурентной, но спокойной и скучноватой с точки зрения нарушений». Она отметила, что из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. Такие сообщения поступили всего из 10 регионов.

«С каждым годом требования народа к власти будут только расти. Наша задача – прогнозировать это и идти на опережение, развивая электоральную систему. Сегодня перед собой надо ставить такие цели, которые на первый взгляд кажутся недостижимыми. Мы живем в динамично развивающемся обществе. И это влечет за собой рост запросов к электоральной системе и ожиданий от нее», – заявила Памфилова газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, настроения людей и ситуация в мире в последнее время серьезно изменились. «И нам приходится адаптироваться. Необходимо уметь прогнозировать эти настроения, запросы населения и даже идти на опережение», – заметила собеседница.

Отдельно Памфилова обратила внимание на специалистов из Донбасса, с которыми ей удалось поработать в последнее время.

«Я неоднократно говорила своим коллегам, что это совершенно другие люди. После всего того, что им пришлось пережить за эти восемь лет, они смотрят на нас совсем иначе. Можно даже сказать, что они нас идеализируют. И мы не можем обмануть их ожидания. При этом нам есть чему поучиться у них, учитывая те условия, в которых они работают», – акцентировала она.

Ожидалось, что на фоне спецоперации выборы не вызовут интереса. Некоторые даже предлагали их перенести или вовсе отметить, но все эти разговоры оказались напрасными, указал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

«Сами кандидаты проявили активность. Можно сказать, что поставлен рекорд по количеству партий-участников – 24 из 28. Это говорит о том, что люди смело идут во власть. Все видят, что выборы – это реальный карьерный шанс», – подчеркнул собеседник. По его словам, предварительные результаты правящей партии объясняются подъемом патриотизма на фоне спецоперации. При этом собеседник не исключает, что неожиданные результаты могут показать малые партии.

А вот провокаций в эту кампанию стало меньше. «Сейчас, когда некоторых иноагентов наконец объявили таковыми, и они лишились возможности «веселиться» на выборах, количество случаев хамских безобразий со скандалами на участках свелось к минимуму», – указал политик.

Однако ложных сообщений о нарушениях остается достаточно много, признает депутат. «Те, кто утраивал беспорядки на участках, переместились в интернет. Теперь они вбрасывают фейки, в том числе и про электронное голосование. Они игнорируют тот факт, что за ходом электронного голосования ведется серьезный общественный контроль. Специалисты говорят, что подделать результаты ДЭГ невозможно. А все эти лживые разговоры – попытка отпугнуть людей от электронного голосования», – считает Матвейчев.

«Поэтому, я думаю, эти выборы можно считать рекордсменами не только по количеству партий-участников, но и по минимуму нарушений», – подчеркнул Матвейчев. Помимо этого, он отметил тот факт, что избиратели озвучивают одобрительные отзывы по поводу трехдневного голосования. «Многие говорят, что это удобно: можно самостоятельно выбрать подходящее время. А кому не хочется никуда идти – голосует электронно», – заметил парламентарий.

«Лично для меня эти выборы были насыщенными. Я работал действительно с активными людьми, которые боролись за голоса. В современной Москве набрать 18 человек, которые будут выдвинуты на выборы, стоит серьезных трудов»,

– поделился своими впечатлениями заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, по всей Москве больше двух третей активных избирателей предпочитают электронное голосование. «Это обусловлено в первую очередь удобством – не надо выбирать время, чтобы посетить участок, можно оставить голос будучи на даче, в другом городе или вообще стоя на кассе в магазине», – добавил собеседник.

При этом свое влияние на результаты выборов оказала не только внешняя повестка и спецоперация, но и строго региональная тематика, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Дмитрий Вяткин. «Конечно, у каждой из партий есть «ядерный» электорат, который голосует только потому, что у кандидата есть определенная партийная окраска. Но каждый кандидат в первую очередь говорил о вопросах местного и регионального значения, и только потом – об общих вопросах», – указал собеседник.

В стране идет нормальный политический процесс, поэтому решение провести выборы по графику в условиях специальной военной операции было совершенно правильным, считает политолог Александр Рудаков.

«Решение проводить выборы в условиях специальной военной операции России на Украине было совершенно правильным. Это говорит о зрелости наших демократических институтов, о стабильности государства и о том, что в стране идет нормальный политический процесс. Политическая мобилизация и поддержка курса президента носят абсолютно органичный характер. И это показали прошедшие выборы», – полагает эксперт.

В то же время политолог Павел Данилин считает, что несистемная оппозиция получила на выборах обидное поражение, и ей пришлось искать хоть какие-то аргументы, которые объяснили бы ее провал. Поэтому их структурами вбрасывались фейки о выборах. «Фейк – это что-то вроде спасательного круга. Желание объяснить свое поражение на выборах неким вмешательством извне настолько велико, что порой доходит до абсурда. Впрочем, представителей оппозиции даже можно понять – мириться с поражением, тем более со столь болезненным, сложно, поэтому и приходится «не рефлексировать, а распространять», – заключил политолог.