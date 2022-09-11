Эксперты рассказали о ходе выборов в России

Нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России и 2 DDos-атаки.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал журналистам перед брифингом в Центризбиркоме РФ по ЕДГ, что «нарушения столь малы, что нам с вами даже особо обсуждать нечего», сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Кроме того, Фадеев считает, что будущее за дистанционным электронным голосованием.

«Дискуссии по совершенствованию ДЭГ могут продолжаться, но, на мой взгляд, совершенно ясно, что его уже никак не остановить. Думаю, в ближайшие годы так будет голосовать большинство. Это удобно, эффективно, повышает явку. Дискуссия о том, быть ДЭГ или нет, просто не нужна», – подчеркнул глава СПЧ.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что текущая избирательная кампания в России является «живой, конкурентной, но спокойной и скучноватой с точки зрения нарушений», говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Памфилова отметила, что из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. Такие сообщения поступили всего из 10 регионов, в то время как выборы проходят в 82 российских субъектах.

В числе нарушений, рассмотренных в ходе работы информационного центра ЦИК, упоминались: несколько случаев нарушения норм агитации; случай незаконной выдачи бюллетеней по муниципальным выборам избирателю, не имеющему права голосовать в данном округе; использование для хранения бюллетеней деревянной тумбочки вместо сейфа; помещение бюллетеней в сейф-пакет неустановленного образца и использование не опечатанных должным образом переносных ящиков для голосования.

Кроме того, Памфилова считает двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом, однако трехдневный формат «пришелся по душе» россиянам. Она также обратилась к коллегам из регионов с рекомендацией подводить итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября. Это позволит изучить возможные жалобы на ход голосования.

Глава ЦИК рассказала, что в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России и 2 DDos-атаки.

Врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ на 21.10 (17.10 мск). Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов.

Тем временем общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов, сообщает РИА «Новости».

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего идут около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.