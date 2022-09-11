«Зеленые» объяснили поддержку онлайн-голосования на выборах

«Мы призывали москвичей голосовать дистанционно, потому что это экологично и безопасно. Перед этим специалисты из нашей партии несколько дней тестировали систему ДЭГ», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин, комментируя итоги Единого дня голосования.

«Зеленые» представлены в этом году в шести субъектах. Но основные надежды мы возлагаем на Москву. Именно поэтому в Северном и Восточном округах от нас идут свыше 200 кандидатов. Более того, мы призывали их максимально использовать возможности дистанционного электронного голосования» – сказал председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«Во-первых, такая форма голосования более экологичная. Кроме того, москвичи в большинстве своем привыкли к цифре, они не так подвержены «цифровой фобии». В частности, жители столицы активно пользуются такими сайтами как Госуслуги и mos.ru», – отметил собеседник.

Политик также обратил внимание на то, что специалисты от партии несколько дней тестировали систему ДЭГ. «На протяжении трех суток мы задавали сотрудникам штаба дистанционного голосования различные вопросы, в том числе провокационные. Также мы проверяли работу самой системы. И пришли к выводу, что она надежная и прозрачная», – пояснил он.

«Конечно, мы надеемся на результат. Вместе с тем, понимаем, что зеленая повестка в нынешних реалиях уходит на второй план. Это видно не только в России, но и во всем мире. Но я рассчитываю, что в будущем году наши идеи будут обсуждаться наравне с другими социально-значимыми темами», – заключил Нагибин.

Напомним, выборы различных уровней проходили в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего было проведено около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

В Москве избирательные участки для голосования на муниципальный выборах закрылись в 20.00 Общая явка на 18 часов вечера воскресенья составила 32,8%, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Москва – один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5638 кандидатов. По городу работает 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков нет. Как и в прошлые годы, москвичи могли проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, сообщает РИА «Новости».

Напомним, нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России и 2 DDos-атаки.