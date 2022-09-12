Бречалов победил на выборах главы Удмуртии Цыденов победил на выборах главы Бурятии 12 сентября 2022, 06:35 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов после обработки 100% протоколов побеждает на выборах руководителя региона с результатом 86,23% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов («Единая Россия») набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) – 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) – 2,66%, Семен Матхеев («Новые люди») – 2,35%. По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%, передает РИА «Новости». В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии «Единая Россия», Семен Матхеев от партии «Новые люди», Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР. Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2

Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн 10 сентября 2022, 10:11

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле. «11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС. «В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам. Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования. Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении. Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru. Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования 10 сентября 2022, 20:44 Текст: Вера Басилая

Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве Владимир Путин не получал, и неизвестно, выиграл ли он что-то, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря на вопрос о Путине. Розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье. Пескова также спросили, выиграл ли сам пресс-секретарь что-нибудь. «Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит его слова РИА «Новости». Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве. Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром. Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск. Новости СМИ2 СМИ узнали о подготовке Украиной информационных диверсий на выборах в России 10 сентября 2022, 12:50 Текст: Антон Никитин

Украинские диверсанты, используя официальные Telegram-каналы российской власти, хотят дискредитировать выборы, которые проходят в России с 9 по 11 сентября. Для этого они могут предпринять информационно-психологические диверсии, пишут СМИ. «К муниципальным выборам в Москве подключились Центры инфо-психологических операций ВСУ. В Telegram-чатах, посвященных текущей муниципальной кампании, появились анонсы лекций по «спецпроектам», – передает Ura.ru текст статьи издания «Блок». По словам члена СПЧ Александра Брода, председатель НОМ, как показал первый день голосования на выборах, в регионах запущен поток примитивных фейков. «По состоянию на 10 часов утра на Карту сообщений НОМ поступило более девяти тысяч сообщений, 15 из которых – подтвержденные фейки. Информации о грубых нарушениях к нам не поступило, а все недочеты по замечаниям общественных наблюдателей комиссии устраняют оперативно», – приводятся слова Брода на сайте НОМ. Он обратил внимание, что большое число сообщений о якобы нарушении закона на выборах не содержат необходимых данных: адреса участка, имени и правового статуса заявителя. Над нагнетанием негативной повестки на выборах работают ангажированные с иноагентами наблюдатели и некоторые представители КПРФ, пытающиеся выбить из строя членов избирательных комиссий. При этом, по данным Лиги безопасного интернета, к текущему часу о Едином дне голосования зафиксировано более 4 тыс. фейков. Однако, по словам директора лиги, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной, фейков меньше, чем в прошлом году – «распространители информации заняты СВО». Больше всего фейков за 9 сентября поступало по Удмуртии, Алтайскому краю, Ярославской области и Москве. Одной из главных «мишеней» ожидаемо стал ДЭГ. Источниками информационных вбросов, по данным Мизулиной, выступают американские корпорации, лица и организации – иноагенты. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Удмуртии Степан Чирков рассказал, что за вчерашний день, действительно, фиксировались практически единовременные попытки помешать работе избиркомов, а также распространение фейков, написанных по шаблону, но провокации существенно не влияют на процесс голосования. Между тем, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Политолог: Выборные процессы в России не должны останавливаться 9 сентября 2022, 21:50

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проведение голосования в положенный срок – это правильный сигнал о том, что в стране сохраняется нормальная жизнь, несмотря ни на какие события. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Екатерина Соколова, комментируя старт голосования на выборах в России. «Серьезных нарушений на этих выборах ждать не стоит. В последнее два-три года все ориентированы на максимальную честность. Была повышена ответственность за нарушения. Громкие дела против фальсификаторов дали острастку», – сказала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. «Многие паниковали на старте избирательной кампании, политконсультанты пытались поиграть на этом в своих интересах. Но проведение выборов – это правильный сигнал о том, что в России сохраняется нормальная жизнь, несмотря на события. Выборные процессы останавливаться не должны», – считает Соколова. Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказывал о том, что в первые дни украинской спецоперации среди политиков и экспертов появились паникеры, которые предлагали отменить выборы, и прагматики, которые хотели отложить голосование «до лучших времен». И только «партия стабильности», по его словам, настаивала на проведении выборов в намеченные сроки. В пятницу в России начались выборы в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится до воскресенья. В ходе избирательного цикла выберут 14 губернаторов, всего пройдет 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. В столице в этом году выбирают муниципальных депутатов, проголосовать можно не только очно, но и онлайн на сайте mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. На 1417 мандатов в советах 125 районов столицы претендует более 5,7 тыс. кандидатов. В пятницу вечером глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил РИА «Новости» об отражении более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования в Москве. Как ранее заявляли в штабе, хакерские атаки в Москве фиксировались с первых же минут голосования. Новости СМИ2 Кандидат от КПРФ обвинил движение «Голос» в размещении материалов за деньги 9 сентября 2022, 14:50

Фото: omsk-kprf.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Директор «Сибирской инвестиционно-торговой кампании» Вадим Райс, который баллотируется в горсовет Омска от КПРФ, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД опроверг данные о якобы давлении на избирателей, которые ранее распространило движение «Голос», признанное в России иноагентом. «Вы у них просто спросите, сколько им за это денег заплатили, что такую информацию выкладывают!» – сказал директор «Сибирской инвестиционно-торговой компании» Вадим Райс. Ранее движение «Голос» (признано иноагентом) опубликовало на своем официальном сайте информацию, согласно которой работников «Сибирской инвестиционно-торговой компании» обязали проголосовать за Райса, об этом якобы рассказал один из сотрудников компании. По словам работника, всех сотрудников собрали и сказали, что все в обязательном порядке должны принять участие в выборах и проголосовать за генерального директора компании. В качестве доказательства сотрудники должны предоставить секретарю Райса фото с бланком из кабинки с галочкой напротив его фамилии. В пятницу, 9 сентября, в России открылись избирательные участки на выборах в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 11 сентября. В ходе нынешнего избирательного цикла в России выберут 14 глав субъектов, всего же пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах страны, сообщается на сайте Центризбиркома. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Курской и Белгородской областях голосование пройдет в условиях сохраняющегося высокого уровня террористической опасности. Сотрудники региональных УМВД все три дня голосования будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и в территориальных комиссиях, применяется дистанционное электронное голосование. В столице в этом году выбирают муниципальных депутатов, в 08.00 в пятницу в Москве открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице. Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на систему онлайн-голосования с 6 утра были совершены попытки хакерских атак, однако все они были успешно отражены. В СПЧ оценили ход второго дня выборов в России 10 сентября 2022, 21:16 Имели место факты нарушений норм агитации, проводятся проверки по нескольким сообщениям о вбросах бюллетеней, в том числе в Геленджике, заявил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод. К наблюдателям прислушиваются и оперативно решают проблемы, отметили в Общественной палате. «Проблемы, прежде всего, касаются организационных и технических вопросов: не прошиты реестры избирателей, не опломбированы ящики для голосований. Было несколько сообщений о том, что наблюдатели находятся в таком месте на участке, откуда не видна работа со списками избирателей, выдача бюллетеней. Имели место и факты нарушений норм агитации, проводятся проверки по нескольким сообщениям о вбросах бюллетеней. Но должен отметить, что недочеты быстро устраняются. Члены комиссий прислушиваются к наблюдателям и общественным штабам, экспертам, оперативно решают все процедурные вопросы», – приводятся слова Брода в Telegram-канале СПЧ. Кроме того Брод обратил внимание на фейки. «Волгоградская область «порадовала» неоригинальным фейком о ручках с якобы исчезающими чернилами на избирательных участках. Что, естественно, не подтвердилось. Были недостоверные сообщения о том, что в Москве перестала действовать система дистанционного электронного голосования, а в Псковской области вроде бы были сильно завышены результаты ДЭГ», – заявил член СПЧ. Также, по его словам, из Владивостока поступали сообщения, что на участках якобы требовали результаты ПЦР-тестов, без них голосование не проводилось, а в Адыгее якобы на одном из участков неизвестный угрожал наблюдателям из-за того, что его уличили в агитации за определенного кандидата. Но информация также не подтвердилась, так как указанный кандидат по данному участку вообще не проходит. Между тем, в Общественной палате РФ подвели промежуточные итоги наблюдения за вторым днем голосования на выборах в регионах, в ряде случаев общественные наблюдатели зафиксировали и факты несоблюдения закона, инциденты взяты на контроль, говорится в сообщении на сайте НОМ. Информацию о проблемах на участках разобрали в ОП РФ в Ярославской области на УИК 1910, 1913, 1914 и других участках общественные наблюдатели обнаружили незаконную агитацию в поддержку некоторых кандидатов, которая была расположена в непосредственной близости от избирательных участков. В сети появилось видео с УИК №901 в Геленджике, на котором у зампреда УИК обнаружены бюллетени с проставленными отметками. «В ситуации много не ясного. С чем это связано – не понятно, но если указанные обстоятельства подтвердятся, то это основание для немедленного отстранения члена комиссии. Мы обратимся вышестоящую комиссию с соответствующим призывом», – прокомментировал ситуацию глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Общественные наблюдатели из ОП РФ и НОМ взяли на контроль ситуацию и будут внимательно следить за развитием событий. Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов 11 сентября 2022, 22:18 Текст: Антон Никитин

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов». Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса». По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну. Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс. При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции. Москалькова рассказала о работе ее представителей на выборах 10 сентября 2022, 03:58 Текст: Антон Антонов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе представителей аппарата омбудсмена на выборах во Владимирской, Новгородской и Ярославской областях, нарушений выявлено не было. Как отметила Москалькова в Telegram, в России 9–11 сентября проходят выборы 15 глав субъектов, а также «в законодательные (представительные) органы власти регионов и муниципальных образований». Для «обеспечения реализации избирательных прав граждан» в аппарате омбудсмена сформирована «рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан на выборах». «Сегодня представители аппарата работали в трех регионах», – сообщила Москалькова. По ее словам, во Владимирской области представители аппарата омбудсмена «посетили несколько избирательных участков, в частности, городской психоневрологический интернат, УИК в Гимназии № 3, школе № 16 и в Доме офицеров». Был проведен «мониторинг выборов в ФКУ СИЗО №1». При этом «ни на одном из перечисленных участков нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано». В Новгородской области «осуществлен мониторинг голосования в ИВС МВД России «Новгородский», в изоляторе «находится четыре человека, все добровольно отказались голосовать (написаны заявления)». Кроме того, «коллеги побывали УИК № 1227 Великого Новгорода». Сообщается, что «нарушений не обнаружено». В Ярославской области представитель омбудсмена «осуществил контроль за голосованием в ФКУ СИЗО-1», на момент «посещения проголосовали уже 200 человек из 271, имеющих право голоса». «Жалоб и обращений от избирателей не поступило», – сказано в сообщении. Кроме того, «работает «горячая линия», из «принятых звонков только четыре – по тематике избирательных прав граждан». В пятницу в России начались выборы в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится до воскресенья. В ходе избирательного цикла выберут 14 губернаторов, всего пройдет 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. В пятницу вечером глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил об отражении более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования в Москве. Новости СМИ2 Общественные наблюдатели обнаружили запущенную против ЕДГ информационную атаку 9 сентября 2022, 13:19 Была запущена большая информационная кампания с призывами избирателей красть и портить бюллетени, напрямую связанная с иностранными агентами и различными нежелательными организациями, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. «Прямо сейчас я хочу обратиться к Центральной избирательной комиссии и правоохранительным органам с просьбой заняться этим вопросом. Это – очередная попытка вмешаться в российские выборы, которая по своей сути противоречит самой идее демократии и всем общепризнанным нормам», – приводятся слова Григорьева на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, поступило более 1000 сообщений, большинство из них информационного характера: наблюдатели рассказывают о целостности ящиков для голосования и обстановке на участках. В двух регионах общественные штабы по наблюдению зафиксировали два случая распространения фейковой информации. В Алтайском крае, как стало известно мониторинговой группе штаба Общественного наблюдения, в Интернете и некоторых СМИ появилась информация о возможном «вбросе», который произошел на одном из УИКов в городе Барнауле. После обращения общественного наблюдателя к председателю комиссии был произведен пересчет бюллетеней у члена комиссии, выдававшей избирателю, факт нарушения подтвержден не был. В Сахалинской области один из Telegram-каналов опубликовал фото с якобы неопломбированными переносными урнами. При этом никаких необходимых для фиксации нарушения обстоятельств нет – налицо явный фейк. Общественные штабы по наблюдению сообщили и о первых обнаруженных недочетах в организации выборов. В Сети появилась информация о том, что на двух участках в Барнауле члены комиссии запрещают наблюдателю вести фото- и видеосъемку: инцидент подтвердился, и на текущий момент никаких препятствий для наблюдения на участке нет. «Мы связались оперативно с наблюдателями и разрешили этот случай: мы работаем честно», – заявил глава регионального общественного штаба, эксперт НОМ Руслан Демаков. На одном из УИК в Сахалинской области общественный наблюдатель подтвердил информацию о непрошитых книгах избирателей, участковая комиссия устранила недочет. Одним из регионов, на котором сосредоточились дискредитаторы выборов, стал Краснодарский край, где одновременно проходят более 100 избирательных кампаний. На текущий момент подтвержденных нарушений не выявлено. В Тамбовской области открылись 885 избирательных участков, 332 из них (наиболее крупные) оборудованы камерами видеонаблюдения, ход голосования на остальных записывается на видеофиксатор. «К сожалению, все-таки были попытки дискредитировать выборы. Так в ходе проверки ряда сообщений установлен факт совершения провокации, когда было публично заявлено о незаконной агитации. Никакие сообщения не подтвердились ни фотографиями, ни информацией от наблюдателей», – заявил исполнительный директор Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев. Общественный штаб в Тамбовской области продолжает вести постоянный мониторинг выборов. «Мы заинтересованы в эффективной работе наблюдателей, направленной, в первую очередь, на выявление, предотвращение и недопущение разного рода нарушений при голосовании, на четкое соблюдение всех электоральных процедур, совершенствование работы избирательных комиссий, и в предотвращении провокаций и попыток дестабилизировать работу на избирательных участках», – приводятся слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой в Telegram-канале избиркома. По ее словам, на избирательных участках в дни голосования намерены присутствовать 162 898 человек. В том числе 63 597 наблюдателей назначены политическими партиями и общественными объединениями. Кандидаты назначили 47 755 наблюдателей, региональные общественные палаты – 51 546 наблюдателей. Ранее общественный штаб наблюдателей заявил об успешном отражении хакерских атак. Напомним, избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись в Москве, во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии. Глава ЦИК попросила подвести итоги выборов не раньше 14 сентября 11 сентября 2022, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к коллегам из регионов с рекомендацией подводить итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября. Это позволит изучить возможные жалобы на ход голосования. «Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией», – передает Telegram-канал ЦИК слова Памфиловой. «Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого», – добавила она. Тем временем уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова посетила несколько избирательных участков во Владивостоке. «Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты. В ходе визитов пообщалась с наблюдателями, которые отметили, что нарушений замечено не было. На участках работает система видеофиксации нарушений, что очень важно в спорных случаях. Также с председателем избиркома Приморского края Татьяной Гладких обсудили вопросы дистанционного и досрочного голосования, реализацию избирательных прав уязвимых групп населения, цифровизацию избирательного процесса», – говорится в сообщении Telegram-канале Москальковой. Москалькова также сообщила, что приняла участие в голосовании на выбора. «Проголосовала. Электронно», – передает РИА «Новости» слова Москальковой во время рабочей поездки во Владивосток. Ранее независимые наблюдатели рассказали о попытках провокаций на избирательных участках. Новости СМИ2 Участки на выборах губернаторов открылись в регионах России 9 сентября 2022, 08:00 Текст: Вера Басилая

Избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии. Жители Ярославской области могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В России оно доступно избирателям в семи регионах, в том числе ДЭГ применяется на выборах глав Ярославской и Новгородской областей, передает ТАСС. Традиционно изготовлены брошюры с информацией о кандидатах, выполненные шрифтом Брайля. Новшеством станет возможность для слабовидящих и незрячих избирателей проголосовать при помощи тифломаркера. «Если поднести тифломаркер узким концом к тифлометке, он считает заранее записанное голосовое сообщение. Таким образом, мы можем получить информацию обо всех пяти кандидатах на должность губернатора и о том, как заполнять бюллетень», – пояснила руководитель Центра содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Акме» Анна Мещерякова. В Курской области пройдут выборы депутатов городского собрания Курска, а также другие избирательные кампании муниципального уровня. В регионе до 22 сентября введен высокий уровень террористической опасности, во всех районах предусмотрели резервные помещения для голосования. Сотрудники УМВД во все три дня голосования будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и в территориальных комиссиях, применяется дистанционное электронное голосование. Повышенное внимание мерам безопасности уделили и в Белгородской области, где высокий уровень террористической опасности продлили также до 22 сентября. Выборы муниципальных депутатов начались в Москве, в 08.00 в пятницу в столице открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1 417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице. Также столица на этих выборах использует другое новшество – сканеры на избирательных участках. С их помощью данные паспортов горожан должны оперативно сверяться с единым электронным реестром избирателей. Среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов проведут акцию «Миллион призов». В ее рамках будет разыграно 100 автомобилей Niva Legenda, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или ресторан, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Ранее стало известно, что механизмом «Мобильный избиратель», предоставляющим возможность голосовать по месту фактического пребывания, в этом году намерены воспользоваться 229 тыс. 134 избирателя в 37 субъектах РФ. Избирательные участки открылись в Центральной России в единый день голосования 11 сентября 2022, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье. Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах глав Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областей, а также Марий Эл и Карелии. В Москве выбирают муниципальных депутатов. Во всех вышеуказанных регионах, за исключением Марий Эл и Кировской области, был выбран трехдневный формат голосования. В Марий Эл выборы проходят один день - в Единый день голосования. В Кировской области двухдневное голосование, участки открылись накануне – 10 сентября, передает РИА «Новости». Все участки будут открыты до 20.00 мск. В Новгородской, Ярославской областях и в Москве для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Москва – один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов. По городу работает 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков нет. Как и в прошлые годы, москвичи могут проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, подавать заявление для этого не требуется. Электронное голосование идёт без перерывов, начиная с 8.00 9 сентября и до 20.00 воскресенья. На должность главы Марий Эл претендуют четыре кандидата: врио главы региона Юрий Зайцев (самовыдвиженец), Валентина Злобина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). На пост главы Рязанской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Павел Малков («Единя Россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Денис Сидоров (КПРФ). На пост губернатора Ярославской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Михаил Евраев (самовыдвиженец), Игорь Милорадов («Коммунисты России»), Константин Тукеев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Смирнов (ЛДПР) и Михаил Парамонов (КПРФ). На пост губернатора Новгородской области претендуют пять кандидатов: действующий руководитель региона Андрей Никитин («Единая Россия»), Ольга Ефимова (КПРФ), Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Сергей Шруб («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов: врио главы региона Максим Егоров («Единая Россия»), Андрей Жидков (КПРФ), Олег Морозов (ЛДПР), Павел Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). В досрочных выборах губернатора Владимирской области зарегистрировано пять кандидатов: врио главы региона Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия – За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия роста»). На должность губернатора Кировской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Александр Соколов («Единая Россия»), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия «Родина»), Юрий Моисеев («Коммунисты России») и Владимир Понарьев (ЛДПР). На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Андрей Рогалевич («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Евгений Ульянов (КПРФ). Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром. Новости СМИ2 На систему онлайн-голосования Москвы совершено более 350 хакерских атак 9 сентября 2022, 09:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев. «Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», – передает РИА «Новости» слова Ковалева. В штабе отметили, что система успешно отражает все попытки взлома. Между тем из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, следует, что более 70 тыс. избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 80 тыс. бюллетеней. Выборы муниципальных депутатов начались в Москве, в 08.00 в пятницу в столице открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице. Ранее стало известно, что механизмом «Мобильный избиратель», предоставляющим возможность голосовать по месту фактического пребывания, в этом году намерены воспользоваться 229 тыс. 134 избирателя в 37 субъектах РФ. Напомним, избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись также во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии. Памфилова: Оптимальным для голосования на выборах является двухдневный период 11 сентября 2022, 15:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом, однако трехдневный формат «пришелся по душе» россиянам. «На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] – это два дня. Но многим нравится три», – передает ТАСС слова Памфиловой при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. По словам Памфиловой, «трехдневный формат людям пришелся по душе». Как отметила председатель Центризбиркома, «трехдневка» расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время. «Запрос [на трехдневное голосование] есть. Людям это нравится», – добавила она. Ранее Памфилова рассказала, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. Новости СМИ2 В СПЧ оценили ход выборов на Сахалине 10 сентября 2022, 14:32 За два дня работы наблюдателем на Сахалине нарушений не обнаружено, все проходит мирно, без происшествий, заявила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Марина Ахмедова. «Второй день работаю наблюдателем выборов на Сахалине. Вместе с уполномоченным по правам человека Анатолием Крутченко ездим по избирательным участкам. Везде пытаю наблюдателей – не заметили ли они нарушений. Но везде тихо, мирно. Так мирно, что даже скучно. Люди приходят, голосуют, уходят. Волонтеры в центре общественного наблюдения сидят, не отводя глаз от видео – на большой экран и в компьютеры выводятся все участки. Один избирательный участок похож на другой», – написала в своем блоге член СПЧ Марина Ахмедова. Она отметила, что промониторив местные паблики, не нашла сообщений о нарушениях. Между тем, члены Общественной палаты России опечатали копии базы данных, собранных за первый день онлайн-голосования в регионах, и положили в сейф, чтобы открыть материалы в конце голосования и сравнить результаты, передает РИА «Новости». «Когда мы будем подводить результаты уже общественного наблюдения, уже будут определены результаты голосования, у нас будет возможность – и мы это обязательно сделаем – мы проверим все голосование: соответствуют ли содержащиеся данные, по которым будут подсчитывать результаты, тем данным, которые мы сейчас копировали, и которые сейчас здесь находятся», – прокомментировал процедуру председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. Возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, разработанной Ростелекомом, есть у семи регионов России: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва голосует также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий. Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru. Ранее Владимир Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн.