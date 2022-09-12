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Турпоток из России в Европу снизился на 95% по сравнению с 2019 годом
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Поток россиян, выезжающих в Европу с туристическими целями в летнем сезоне 2022 года, существенно сократился, отправлявшихся из России в ЕС туристы добирались туда с пересадками, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Данных пограничной службы именно о трех месяцах лета еще нет, но показательным будет уже сравнение всего выездного потока граждан РФ в европейские страны в первых полугодиях 2019 и 2022 годов. Эти данные есть: падение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.
Отмечается, что эти цифры включают в себя не только туристические визиты, но и все остальные. Падение количества же туристических поездок по сравнению с показателями 2019 года составило порядка 90-95%, считают в АТОР.
Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером направлений стала Греция, поскольку там более низкие цены и лояльная визовая политика.
Ранее российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов.
Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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В Минэнерго назвали условие прекращения экспорта нефти и газа
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», – цитирует его ТАСС.
Шульгинов отметил, что введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», – добавил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
2 сентября министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
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ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
Кнайсль назвала виновных в энергокризисе в ЕС
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Рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По мнению Кнайсль, оценивая серьезность кризиса в энергетике Европы, «не нужно думать только о грядущей зиме», поскольку кризис в электроэнергетике «был еще до того, как начался газовый кризис». Она заявила, что «это результат либерализации последних 15–18 лет», Европа «переживает его с апреля 2021-го», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, передает ТАСС.
Как заявила Кнайсль, примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии», он оказался «очень перекошенным». Рынок «все же сильно зависит от цены газа», даже «когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», сказала Кнайсль.
Она отметила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, сейчас рост доходит до 400%. Кнайсль указала, что в Великобритании «люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию».
«Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», – сказала она, пояснив, что кризис вызван недостаточными инвестициями «в газ и нефть». По ее словам, «предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет». Отмечается, что «год-полтора в пандемию было достаточно спокойно». Как заявила Кнайсль, следует «радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов».
Напомним, бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством после травли ее как «друга» президента России. В августе 2018 года глава российского государства Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».
С понедельника к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
«Государствам – членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
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ЕК определила новые сроки выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней, говорится в документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам России.
«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», – приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, передает ТАСС.
«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Они имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», – отметили в ЕК.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что страны ЕС должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
Кроме того, она заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
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Посольство Финляндии опровергло сообщение о запрете на въезд в ЕС из России
Посольство Финляндии в Москве сообщило, что данные в СМИ о якобы запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.
«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», – передает ТАСС со ссылкой на финское диппредставительство.
Напомним, ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Cesky rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», – приводит его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Еврокомиссар призвала страны ЕС пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам
Страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон во время посещения контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» на финско-российской границе.
«Россияне имеют менее 1 млн действующих шенгенских виз. Но сейчас, с учетом нового визового режима с Россией, есть основание для пересмотра [решений по уже выданным россиянам визам]. Странам дается не просто возможность для такого пересмотра, они должны их пересматривать», —– передает ее слова ТАСС.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
В Италии назвали введение потолка цен только на российский газ бессмысленным
Вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине, заявил итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани в интервью La Repubblica.
По словам чиновника, переговоры между странами Евросоюза идут полным ходом, однако полного единодушия по вопросу «потолка цен» добиться невозможно, так как государства в разной степени зависят от поставок газа, в основном из России. Три страны одобряют подобную меру, пять выступили против или заняли нейтральную позицию, передает РИА «Новости».
«Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября. <...> Каждый министр высказал свое мнение, и если некоторые заявления были однозначно «за», то другие выражали сомнения, а третьи, особенно те, кто представлял страны, наиболее зависимые от российского газа, были однозначно «против», – заявил Чинголани.
Министр обратил внимание на то, что возможное соглашение по ограничению цен на топливо должно коснуться всех поставщиков газа.
«Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало, по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», – пояснил Чинголани.
По мнению министра, «потолок цен» на газ может зависеть от цен на другие виды топлива. Среди возможных вариантов – привязка цены к сжиженному природному газу или нефти марки Brent.
«Среди 27 стран есть те, кто платит за российский газ гораздо меньше, чем остальные. Наконец, в Европе есть те, кто многое выигрывает от этой ситуации. Я просто смотрю на то, как изменились торговые балансы 27 членов ЕС за последние месяцы», – заявил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
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