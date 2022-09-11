Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными», – приводит ТАСС ответ Зеленского на соответствующий вопрос, заданный в интервью телеканалу CNN.

«Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», – добавил Зеленский. Он также дал положительный ответ на вопрос о том, будет ли он «сражаться до конца».

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка», – сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Комментируя заявления Киева о том, что переговоры могут состояться якобы только после «победы» Украины, когда «Россия уйдет с украинских земель», глава МИД РФ отметил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявлял, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла. Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности.