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Телефонные мошенники придумали новую уловку
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Телефонные мошенники в России придумали новую уловку, как вывести жертву на разговор для похищения денег. Они просят помочь им в якобы расследовании придуманных незаконных действий сотрудников Центрального банка.
В целом схема вывода потенциальной жертвы на разговор осталась традиционная, но неожиданно изменилась история. Например, грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции из ГУ МВД, сообщает потенциальной жертве мошенничества, что расследует деятельность должностных лиц Банка России, которые воспользовались своим служебным положением. Далее следуют расспросы про посещение МФЦ, заполнение документов и достаточно жесткое предупреждение не сообщать родственникам, запугивание 310-й статьей Уголовного Кодекса, передает РИА «Новости».
«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках. В настоящее время злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества (преимущественно телефонного) и их основным инструментом является использование приемов и методов социальной инженерии», – прокомментировали в пресс-службе Банка России.
«Ситуация, когда мошенники обращаются от имени сотрудников правоохранительных органов – не нова. В последний год мы наблюдаем «расширение линейки предложений» – теперь можно услышать о «расследовании деятельности сотрудников ЦБ», «о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка», «о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации» и т.д. и т.п.», – рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова.
С марта 2022 года наблюдается увеличение подобных звонков, представителям старшего поколения, например, начали звонить с информацией «о расследовании преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР», добавила эксперт.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества: месть не попавшимся на уловки гражданам. Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.
Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области
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«Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.
«Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.
Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.
«Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.
«Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.
В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.
«Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.
«Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.
Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.
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В ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
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Бойцы российского СОБРа совершили в Балаклее настоящий подвиг, заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, прорвавшиеся вперед украинские силы рискуют оказаться «в очень большом котле» под Харьковом.
«Можно назвать подвигом нахождение и удержание самого города силами практически меньше полной роты – это российские СОБРы. Учитывая, что это просто полицейский спецназ, они были достаточно ограничены в силах и средствах на тот момент. Но то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь – это просто подвиг», – сказал он.
«Что касается украинской стороны, то украинские войска получили просто чудовищные потери и в живой силе, и в технике. Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли?» – задался Гагин вопросом.
Советник обратил внимание, что украинские силы после такого прорыва рискуют снова оказаться в очень большом котле.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Ранее Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Стали известны подробности смерти Елизаветы II
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Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.
Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.
«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области
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Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным российского военного ведомства, вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.
«Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевые машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, ВКС России поразили пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска ДНР. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.
Также продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог в Днепропетровской области, Гуляйполе в Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах», – отмечается в сообщении.
Кроме того, уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.
«В районе населенного пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой народной республики, а также Сладкая Балка Запорожской области», – заявили в Минобороны.
Также уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.
Ранее сообщалось, что высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.
До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
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Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.
По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».
«Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.
Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.
Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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Минобороны показало переброску войск на харьковское направление
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Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление, заявили в Министерстве обороны России.
Минобороны России опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20.
Ранее сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
Населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области, назвал газете ВЗГЛЯД условия уничтожения атакующей группировки ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
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Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
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Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.
«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters.
В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.
Ранее водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.
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Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»
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«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.
«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.
Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.
Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.
«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.
Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.
В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».
Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.
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Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы
Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».
ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.
До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
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Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.
«Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Военкор описал ситуацию в Изюме Харьковской области
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Российский журналист Семен Пегов посетил Изюм Харьковской области и рассказал об обстановке в городе в связи с контрнаступлением украинских сил в регионе.
Как сообщается в Telegram-канале WarGonzo, «город полностью под контролем» союзных сил, причем «по ощущениям» в Изюме «спокойнее, чем в Красном Лимане». Однако «в окрестностях идут бои и в городе уже третьи сутки действует постоянный комендантский час».
Сообщается, что «неонацисты обстреляли Изюм кассетными боеприпасами», по городу «разбросаны» мины-лепестки, из-за которых и «действует режим комендантского часа». «Команда @wargonzo тоже подорвалась на «Лепестке». Благо обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Стремоусов появился в Снигиревке Николаевской области
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в форме бойца союзных сил провел репортаж с освобожденных территорий Николаевской области.
Видео с передовой появилось в его Telegram-канале в четверг вечером.
«Пока нацисты упорно «наступают», я упорно объезжаю освобожденные территории. И что-то не вижу «перемог», о которых на каждом шагу трубят лицедеи «95 квартала. Только Зеленский настолько вошёл в роль резидента Запада, что не может понять украинские традиции. А все, как всегда, очень просто: после каждой «перемоги» следует неминуемая «зрада». Но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…», – написал Стремоусов, находясь в освобожденном селе Снегиревка.
По его словам, в одном из многоэтажных домов, расположенных возле магазина, пострадавшего от удара, погибли дети. Он отметил, что ВСУ намеренно стреляют так, чтобы люди боялись.
«Украинские нацисты в верхушке Зеленского и прочих деятелей не заинтересованы в стабильности и возвращении к миру. За восемь лет разговоров мы получили тотальную войну и полный обман Зеленского, поэтому тысячи погибших сегодня именно на совести этих нацистов», – заявил он.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
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