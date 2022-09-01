Эксперт: Мошенники через VPN взламывают телефоны детей и шантажируют родителей

«Мошенники могут различными способами уговорить детей и подростков скачать к себе тот или иной VPN. Сразу после этого для аферистов открывается доступ к данным ребенка», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Андрей Арсентьев. Ранее в Центробанке назвали детей одной из наиболее уязвимых аудиторий для цифровых мошенников.

«Хотя детей семи лет уже можно назвать личностью, у них отсутствует жизненный опыт, поэтому таким человеком, обладая даром убеждения и зная психологию, можно манипулировать, особенно – в Сети. Дети восприимчивы к чему-то новому, таинственному, запретному. Опасность их подстерегает в том числе и в соцсетях, где очень много различных деструктивных групп. Поэтому детей должны защищать родители, школа, государство», – пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Начиная с весны в России стали особенно актуальны сервисы VPN, что открыло злоумышленникам простор для новых манипуляций с подрастающим поколением, напоминает эксперт. «Мошенники могут различными способами уговорить детей и подростков скачать к себе тот или иной VPN. Сразу после этого для аферистов открывается доступ к данным ребенка или даже – к финансовой информации. Кроме того, под видом VPN злоумышленники иногда попросту предлагают программу удаленного доступа к компьютеру ребенка – это шпионское программное обеспечение», – сказал он.

Если уж у пользователя появилось желание скачать себе VPN, то делать это следует только с официальных сайтов крупных ИТ-компаний или из магазинов приложений, оговорился Арсентьев. «Впрочем, даже известные приложения допускают время от времени утечки данных через свои VPN», – предупредил аналитик.

После таких утечек личная информация может быть потом использована для шантажа родителей ребенка, напомнил собеседник. «Помимо этого, такие данные сбываются различным ретейлерам для анализа спроса, поскольку дети – ценные потребители товаров и услуг», – подытожил эксперт.

Как заявили накануне в Центробанке (ЦБ), российские дети остаются одной из наиболее уязвимых аудиторий для мошенников, чаще всего злоумышленники используют в отношении них схемы, связанные с играми, общением в соцсетях и заработком в интернете. Поэтому с 1 сентября в школах Москвы и Подмосковья элементы финансовой грамотности будут изучаться в рамках ряда обязательных предметов в 1–9-х классах. Это стало результатом совместной работы Центробанка, Минпросвещения и Минфина.

«Кибергигиене нужно учиться как можно раньше. Нужно учиться соблюдать правила обращения с финансами в онлайн-пространстве: совершать покупки лучше только на проверенных сайтах, для онлайн-оплаты желательно переводить сумму, необходимую для конкретной покупки, или установить лимит трат; нельзя переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, просьбы о помощи от друзей перепроверять звонком просителю», – сказал заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов.

Каждый второй пользователь интернета сталкивался со взломом аккаунтов в соцсетях, говорят результаты экспертного исследования «АльфаСтрахование» по теме кибербезопасности. Об однократном факте взлома сообщили 30,5% опрошенных, многократном – еще 12,4%. Немаловажно и то, что подавляющее большинство участников опроса (76,4%) используют сервисы VPN для того, чтобы войти в социальные сети, которые заблокированы Роскомнадзором, говорится в исследовании, что повышает уязвимость доступа.