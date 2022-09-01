Иена подешевела к доллару до минимума с сентября 1998 года

Курс японской иены по отношению к доллару США в четверг достиг самого низкого уровня с сентября 1998 года, свидетельствуют данные валютных торгов в Токио.

Перед открытием сессии на Токийской фондовой бирже в 09.00 (03.00 мск) курс составлял около 139,41 иены за доллар – это минимальный уровень за 24 года, передает ТАСС.

На фоне признаков восстановления экономики после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику. Это стимулирует сделки по продаже иены, учитывая разрыв в процентных ставках.

Банк Японии сохраняет крайне мягкую кредитно-денежную политику. Краткосрочная процентная ставка остается без изменений на уровне минус 0,1%. Удешевление иены приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители. Вместе с тем растут доходы крупных японских корпораций, ориентирующихся на внешние рынки и получающих прибыль в иностранной валюте.

Напомним, с 8 августа Мосбиржа решила приостановить торги по валютным парам «японская иена – российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY). Торговый дефицит Японии в товарообороте с Россией по итогам июля вырос на 155%.

Государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) превысил 9,5 трлн долларов. В июне 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

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