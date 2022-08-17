Японский торговый дефицит в товарообороте с Россией вырос на 155%

Япония в июле возобновила импорт нефти из России, объем которого в июне был доведен до нуля, при этом японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%, свидетельствует статистика министерства финансов Японии.

Объем импорта нефти из России в июле сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем импорта сжиженного природного газа сократился на 26,1% по сравнению с 2021 годом, а угля – на 40,1%, передает ТАСС.

Общий импорт нефти из всех стран мира в Японии вырос в июле на 3,8%. Точная статистика по каждой отдельной стране не приводится, однако из ближневосточного региона поставки выросли на 10%. На эти страны приходится порядка 95,5% всего японского импорта нефти, на Россию же – чуть более 1%.

Сократился в июле и объем импорта из России зерновых (на 73,1%) и руды (84,9%).

Несмотря на сокращение физических объемов закупки российских энергоресурсов по всем статьям (нефть, СПГ, уголь), в стоимостном выражении российский экспорт минерального топлива в Японию вырос на 45,1% по сравнению с прошлым годом на фоне роста мировых цен. Это стало одной из причин резкого роста дефицита японского торгового баланса в отношении России, поскольку на эту категорию приходится почти 70% в двустороннем товарообороте.

Общий импорт Японии из России в июле вырос на 31% до 174 млрд (1,3 млрд долларов), а экспорт из Японии в России сократился на 49,5% до 40,7 млрд иен (303 млн долларов). Таким образом, японский торговый дефицит составил 133,3 млрд иен (993,9 млн долларов), что на 155% больше по сравнению с июлем 2021 года.

Напомним, 10 августа в Японии назначили ответственного за экономические связи с Россией. Им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также стал министром экономики, торговли и промышленности страны.