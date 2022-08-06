После обстрела ВСУ повреждены более 10 многоквартирных домов в Алчевске

Более 10 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Алчевска в ЛНР украинскими силовиками, сообщил мэр города Альберт Апшев.

«В округе, это спальный район города, еще порядка 10-12 многоквартирных домов (пострадали), разрушено остекление, повреждено кровельное покрытие», – приводит Луганскинформцентр слова мэра.

Он также заявил, что «создан оперативный штаб, сейчас работают службы – энергетики, МЧС, полиция, идет локализация пожара (в жилом многоквартирном девятиэтажном доме, куда произошло прямое попадание украинского снаряда), эвакуация населения».

«Администрацией (города) предприняты мероприятия, направленные на размещение лиц, у которых пострадало жилье, размещать их мы будем в нашем учебном заведении», – добавил Алчев.

По его словам, в настоящее время идет «обследование жилого фонда с целью определения объема необходимых строительных потерь для дальнейшего восстановления».

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.