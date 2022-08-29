Страны Балтии подготовили предложения по восьмому пакету санкций против России

Страны Балтии подготовили для Еврокомиссии конкретные предложения по восьмому пакету антироссийских санкций. Они касаются энергетики, торговли и системы SWIFT, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью изданию Welt.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций – прим. ВЗГЛЯД) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – приводит его слова ТАСС.

22 августа Рейнсалу заявлял, что Эстония подготовит предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций, среди которых будет и полный запрет на импорт в страны сообщества энергоресурсов из России. По его мнению, Евросоюзу следует запретить въезд в сообщество всем россиянам.

Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».