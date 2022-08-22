Эстония собралась инициировать полное эмбарго ЕС на энергоносители из России

Эстония подготовит предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций против России, среди которых будет и полный запрет на импорт в страны сообщества энергоресурсов из России, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

«Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [Россию] с целью прекращения ее [специальной военной операции] на Украине. [Необходимо] комплексное эмбарго на [поставки российских] энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на портал национального телерадиовещания ERR.

Кроме того, по его мнению, страны ЕС должны расширить списки российских лиц, в отношении которых применяются персональные санкции, окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.

Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».