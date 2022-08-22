Эстония собралась инициировать полное эмбарго ЕС на энергоносители из России

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эстония собралась инициировать полное эмбарго ЕС на энергоносители из России
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Эстония подготовит предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций против России, среди которых будет и полный запрет на импорт в страны сообщества энергоресурсов из России, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [Россию] с целью прекращения ее [специальной военной операции] на Украине. [Необходимо] комплексное эмбарго на [поставки российских] энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на портал национального телерадиовещания ERR.
Кроме того, по его мнению, страны ЕС должны расширить списки российских лиц, в отношении которых применяются персональные санкции, окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
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Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
В парламенте Венгрии не захотели становиться частью «Соединенных Штатов Европы»
Частные глобальные корпорации хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Кевер выступил на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце. По словам спикера, корпорации, которые «обычно находятся вне Европы», стремятся сделать из ЕС «федерацию, даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС – включая Словакию и Венгрию – полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий».
Спикер считает, что таким образом корпорации добиваются возможности «постоянно и исключительно» приобретать материальные и духовные ресурсы государств-членов. Кевер заявил, что «сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом». В качестве «оружия самообороны» в борьбе с «финансовой мощью глобализма» Кевер видит «удерживающую и созидательную силу, присущую национальной идентичности», передает РИА «Новости».
Напомним, Кевер назвал «духовными убийцами» вдохновителей «культуры отмены». Кроме того, он заявлял, что политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение. Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме
Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».
«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
В Британии удивились стойкости российской экономики
Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», говорится в публикации Financial Times.
Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», передает РИА «Новости».
В то же время автор статьи считает, что в дальнейшем «наибольшее влияние» на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны «не смогут полностью заменить».
Накануне во Франции удивились работающим кондиционерам и забитым товарами полкам в магазинах России. Как отметил французский телеканал France 2, несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: дефицит так и не случился.
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Евросоюз обвинили в расизме при «отборе» украинских беженцев
Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма со стороны принимающих стран и со стороны украинцев, сообщила испанская газета El Pais.
«Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания, даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема», – приводит РИА «Новости» слова Аны Исабель Мартинес, активистки движения за права беженцев и мигрантов.
По ее свидетельству, люди вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.
«Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну – не гарантия безопасности», – заявила Мартинес.
Нигерийский студент по имени Крис пытался выехать в ЕС из Киева, по его словам, во Львове, куда он приехал, царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей.
Активисты напомнили, что многие организации (например, Amnesty International) обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.
Ранее бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове.
В Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
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Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который прежде возглавляла Ангела Меркель, выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщают СМИ.
Bild am Sonntag сообщает, что все большее число политиков в Германии призывают брать пример с Эстонии в этом вопросе. Так, представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европарламента Деннис Радтке считает «невыносимым, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло».
Представитель ХСС Андреа Линдхольц заявила, что «федеральное правительство не должно снова выступать против европейских партнеров». По ее мнению, «выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена», чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению», передает ТАСС.
Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что всем, кто лично получает выгоду от властей России, «больше нельзя разрешать въезд в ЕС», но он выступает против общего запрета на въезд в Евросоюз для россиян.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов сейчас находится в оппозиции.
Напомним, в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В МИД Кипра предупредили о последствиях запрета выдачи виз россиянам
Введение запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ нанесло бы ущерб русским общинам, проживающим в странах Евросоюза, заявил в субботу постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.
«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», – цитирует ТАСС Корнелиу.
По его словам, такой же позиции по этому вопросу, как и Кипр, в составе ЕС придерживаются еще две страны – Германия и Греция.
Ранее Греция и Кипр не поддержали запрет на выдачу туристических виз гражданам России.
Стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа.
«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира! В свое время Вашингтон протащил в G7 слабоватую по всем параметрам Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Трюдо заявил, что Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин.
Тем временем цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС россиянам
Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам в ЕС, сообщают СМИ.
Запретить выдачу виз ЕС россиянам призвали глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.
Фишер считает, что такой шаг необходим «в целях безопасности граждан стран ЕС». Однако «для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», сказал он. При этом Фишер счел скандальным разрешения некоторые стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран. Женишек полагает, что запрет должен был стать одной из первых санкций по отношению к России.
По их мнению, соответствующая идея пользуется поддержкой многих членов чешского парламента. Глава МИД страны Ян Липавский намерен вынести вопрос о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в рамках всего ЕС на внеочередное заседание руководителей дипведомств стран ЕС, которое намечено на 30–31 августа.
В самой Чехии запрет на выдачу виз и на проживание для россиян, за исключением гуманитарных целей, был выдан 25 февраля, а в июле – продлен до конца марта 2023 года. В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
Берлускони призвал избавиться от зависимости от российского газа
Зависимость страны от российского газа создает проблемы, и от нее надо избавляться, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете «Фольо».
«Необходимо создать условия для альтернативного энергоснабжения. Должны быть регазификаторы и термоэлектрогенераторы, инвестиции в обновляемые источники энергии, следует возобновить исследования в области чистого атома. Только тогда мы сможем положить конец зависимости, которая представляет для нас очевидную проблему», – цитирует ТАСС Берлускони.
Экс-премьер отводит нынешнему главе правительства Марио Драги «важную роль для Италии» на международной арене. «Наша задача состоит в том, чтобы не растерять достижения правительства Драги», – добавил он, подчеркнув, что всегда поддерживал этого политика и выдвигал в свое время его кандидатуру на руководящие посты, в том числе на должность президента Европейского центрального банка.
Кабинет Драги поставил цель найти альтернативные российским источники поставок газа к середине 2024 года. К настоящему моменту, по утверждению властей, импорт голубого топлива из РФ сократился с 40% до 25%.
Призывы к отказу от российского газа звучат не только со стороны бывших членов ушедшего в отставку правительства Марио Драги и левоцентристской Демократической партии, но и от оппозиционной партии «Братья Италии». На предстоящих 25 сентября выборах в парламент она будет выступать в составе правоцентристской коалиции вместе с партией Берлускони «Вперед, Италия» и «Лигой».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны Европы пострадают больше всего зимой из-за отказа от российского газа.
Не имеющие аналогов лекарства решили производить в Подмосковье
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, центральной и периферической нервной системы начнут выпускать на заводе в Дубне в Подмосковье.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, завод будет выпускать лекарства, не имеющие аналогов в России.
Компания «Бетарен Фарма» стала новым резидентом особой экономической зоны. Инвестор построит производство площадью около четырех тысяч квадратных метров, передает канал «360».
Среди лекарств, которые будет выпускать компания, – препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, центральной и периферической нервной системы. Многие из них входят в перечень необходимых.
«Стратегическим ориентиром нашего проекта является политика инновационного импортозамещения, основанного на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных», – заявил гендиректор компании Александр Бурмистров.
Всего в Дубне работает 38 фармацевтических компаний.
Ранее в особой экономической зоне «Технополис «Москва» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, предназначенных для замены импортных лекарств.
В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь поставками энергоресурсов Европе
Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», – цитирует ТАСС Трюдо.
Ранее цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
До этого Газпром сообщил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата.
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