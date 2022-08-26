ВСУ установили склады с боеприпасами в школах в Харьковской области и в ДНР

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 22:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВСУ установили склады с боеприпасами в школах в Харьковской области и в ДНР
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Украинские военные расположили опорные пункты и склады с боеприпасами на территории двух школ в ДНР и одной в Харьковской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Белицком Донецкой народной республики украинские националисты в здании школы № 10 (улица Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве живого щита», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Глава Центра указал, что в Доброполье в ДНР на территории школы украинские военные оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули дальнобойную артиллерию и РСЗО.
«В Панютино Харьковской области в школе № 2 (улица Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника», – заключил Мизинцев.
В четверг Мизинцев сообщал, что ВСУ оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в ДНР, а на его территории разместили артиллерию и РСЗО.
Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.
Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.
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МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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На Украине заявили о «планах Киева» построить базу НАТО в Крыму
Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО», заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», – передает РИА «Новости» слова Фроловой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «забрать» у России Крым «любыми средствами».
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ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
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ФСБ задержала в Курске гражданина Украины за шпионаж в пользу украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности России <...> пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России.
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Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Запорожскую АЭС отключили от украинских электросетей
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Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины, заявили в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
В данный момент продолжается работа по подключению к сети двух реакторных блоков. При этом электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины, сообщается в Telegram-канале компании.
Кроме того, в пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтвердили это заявление, связав отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ.
Накануне власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
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ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи энергии ЗАЭС на Украину
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Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи Запорожской АЭС на Украину, в данный момент нет возможности поставлять туда электроэнергию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов на канале «Россия 1».
«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра... По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает, нет физической возможности это делать», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее стало известно, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины.
Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.
Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
Лукашенко: Переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие завершено
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.
«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с (президентом России Владимиром) Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, добавившего, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.
Глава белорусского государства добавил, что в случае серьезной провокации против республики военные уже определили цели – «центры принятия решений».
«Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если [польский президент Анджей] Дуда подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену – сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Он предположил, что на преодоление стены мигрантам потребуется несколько минут, а вложение средств польским государством в постройку стены – это экономическое преступление, «распил».
«Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Белоруссией нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси – ответ будет мгновенным», – заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
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В США папу Римского назвали сторонником идеи о прокси-войне на Украине
Папа Римский Франциск поддерживает мнение о том, что Запад ведет прокси-войну на Украине, пишут американские СМИ.
Советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в статье для Foreign Affairs заявили, что идея о «НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом» приобрела «на международном уровне» большое число сторонников – «от видных ученых до папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», передает РИА «Новости».
В статье говорится, что политики и аналитики в странах Запада продолжают спорить о вине НАТО в обострении ситуации на Украине. «Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами – любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России», – говорится в материале.
В мае понтифик допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «(Вероятно), лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе критику в адрес Франциска, а МИД Украины вызвал представителя папы Римского.
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МАГАТЭ сообщила о миссии на Запорожскую АЭС
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В ближайшие дни миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Гросси подчеркнул, что почти ежедневно «происходит новый инцидент на или около» АЭС. По его словам, нельзя «больше терять время». Гросси собирается «лично возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в области ядерной и физической безопасности», передает РИА «Новости».
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также считает, что визит «состоится в ближайшее время, в конце августа – начале сентября, идет активная подготовка». В эфире «Соловьев Live» он пояснил, что миссия будет носить технический характер, в ее состав войдут представители как России, так и Украины.
«Они скорее будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции», – сказал он, выразив надежду на то, что миссия будет в безопасности.
Полянский отметил, что вопрос безопасности зависит не от России. «Будут обстрелы или не будут. Если бы от нас это зависело, естественно, их бы и не было никогда. Ну, у украинцев, наверное, ума хватит. Хотя мы знаем, что у них есть разные группы, и некоторые из них не подчиняются верховному командованию украинскому. Были такие примеры, это нас очень беспокоит», – сказал он.
Напомним, накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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