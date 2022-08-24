Пожар в Рязанской области пообещали ликвидировать за двое суток

Пожар в Рязанской области должны потушить в течение двух суток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня уже ситуация более контролируемой становится. Я считаю, что в течение суток – двое пожар должен быть локализован», – передает его слова РИА «Новости».

«По собственной инициативе мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, и сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров», – добавил Собянин.

Мэр выразил инициативу съездить в Рязанскую область, чтобы проверить, как там работают московские спасатели.

«Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур», – сказал в ответ Путин.

«К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы доносит дым, создает проблемы для людей. В этой связи Сергей Семенович [Собянин] правильно делает, когда оказывает помощь коллегам-соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей», – добавил президент.

«В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет. Кстати, это еще потому, что, если вы помните, вы в 2010-2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет», – приводит слова Собянина ТАСС.

Напомним, общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть – до 11,7 тыс. гектаров.