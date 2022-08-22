Ростех на «Армии-2022» подписал с Минобороны контракты на 130 млрд рублей

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 15:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шарий нашел объявление о продаже на Украине автомобиля убийцы Дугиной
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Ростех на «Армии-2022» подписал с Минобороны контракты на 130 млрд рублей
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Компании Ростеха в ходе прошедшего в Кубинке форума «Армия-2022» подписали с Минобороны России контракты на общую сумму более 130 млрд рублей, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«В ходе форума «Армия» наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 млрд рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники – БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
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Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Шойгу рассказал о применении «Кинжалов» на Украине
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Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», – заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». «Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», – добавил он.
Министр напомнил, что «Кинжал» способен развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», – подчеркнул глава российского военного ведомства.
«Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжала» назвал президент Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность – более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.
На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.
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Стало известно о «спецпроекте» России по военным поставкам в Мали
Россия поставила в Мали вертолеты и штурмовики, сообщил источник, близкий к тематике военно-технического сотрудничества (ВТС).
Источник ТАСС в кулуарах международного форума «Армия–2022» сообщил, что речь идет не о «ВТС в его чистом виде», а о «спецпроекте». По словам источника, Мали получила авиационную технику – «несколько вертолетов и штурмовиков из наличия российского военного ведомства».
Напомним, Мали разорвала соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска. В июле Париж объявил об официальном завершении операции «Такуба», а в начале этой недели сообщил, что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции «Бархан», покинули Мали. Париж возложил ответственность за обострение своих отношений с Бамако на Россию. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением.
Военные ДНР получили двух «Чебурашек»
Ключи от двух модернизированных РСЗО «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР, переданы оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Чебурашка» – зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – рассказал Пушилин в Telegram.
«Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», – добавил он, отметив, что «программу импортозамещения начали несколько лет назад, и вот теперь на территории Республики производят такое мощное оружие».
Кроме того, Пушилин сообщил еще об одной «интересной разработке специалистов» ДНР – «стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса». «Тоже все свое – от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – сообщил он.
Напомним, в 2018 году в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства – «Чебурашки» и «Снежинки».
Танк Т-62М с многоспектральной стабилизированной системой впервые показали на «Армии-2022»
Танк Т-62М, оснащенный многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой (МГОЭС) с тепловизором, впервые представлен на форуме «Армия-2022». Он был продемонстрирован на открытой экспозиции Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны.
МГОЭС с помощью мачты смонтирована на башне выставленного танка. Как рассказал ТАСС представитель военного ведомства на экспозиции, систему разработали в ЦНИИ «Циклон». «Она и визуально обнаруживает, и тепловизионные у нее есть каналы, и дальномер. Сейчас [работа] по беспилотникам актуальна. Камера высокого разрешения их ищет. Ищет, находит, выделяет и сопровождает», – отметил он.
«То есть он встал, поднял мачту где-нибудь в леске и смотрит, наблюдает, что там творится», – пояснил представитель ГАБТУ МО РФ.
Т-62М – модернизированная версия танка Т-62, выпускавшегося с 1962 по 1975 годы на предприятиях, сегодня находящихся в составе АО «Уралвагонзавод». Всего было выпущено около 20 тыс. машин. С 1983 года строевая техника проходила глубокую модернизацию в вариант Т-62М (М1/МВ). Во время модернизации устанавливалась дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища, бортовые противокумулятивные экраны, а также системы запуска дымовых гранат «Туча» и защиты от напалма «Сода».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
Шойгу объявил о начале серийного производства ракет «Циркон»
Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение, в этом году это будет зафиксировано документально, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» на полях форума «Армия-2022».
«Начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она (ракета – прим. ВЗГЛЯД) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так», – цитирует ТАСС Шойгу.
Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых «Кинжал». Шойгу добавил, что на форуме «Армия-2022» были подписаны контракты Минобороны РФ и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются, в том числе, поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает, основательно, надежно, уверенно», – приводит РИА «Новости» слова министра.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты станет фрегат «Адмирал Горшков».
Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян в ЕС
Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
При этом он отметил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности балтийскими. «В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», – уточнил министр.
Открывая конгресс, он процитировал Георгия Димитрова, который назвал фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран». «В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм», –сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. «Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», – отметил министр обороны России.
Глава Минобороны напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза. «27 млн погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 млнсоставили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики», – сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие». «Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО», – заявил Шойгу.
Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Шойгу о санкциях против России: Друзья остались друзьями
Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» – это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, – практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По словам министра, многие надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме «Армия-2022», который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объеме закупок российского оружия.
«Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», – рассказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Rheinmetall пообещал поставить странам Европы 500 танков Panther к 2030 году
Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году, сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
После презентации в июне нового танка Panther на него наблюдается высокий спрос, информировал Паппергер. «В Европе к 2030 году будет заменено около 1 тыс. из 8 тыс. танков. Вместе с нашим новым танком Panther мы хотим поставить как минимум половину, то есть около 500 единиц техники», – передает ТАСС слова главы концерна. По его словам, новый образец предложен более чем 20 странам.
Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны, вооружая Украину невиданными темпами, оставляют безоружными собственные армии.
Шойгу показали систему с искусственным интеллектом для преодоления ПВО
Министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.
«Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО», –доложил главе военного ведомства начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО России полковник Василий Елистратов.
Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой, передает ТАСС. Он задал вопрос о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях Вооруженных сил России.
Кроме того, министру обороны была представлена линейка дистанционно управляемых боевых модулей: «Курганец-БМ», модуль «Эпоха» для танка Т-14 «Армада» с 120-мм пушкой и дистанционной пулеметной установкой, которые обеспечивают применение перспективного боекомплекта повышенного могущества, а также новейшие боевые модули «Тайфун-ВДВ-БМ» и «Бумеранг-Буревестник».
Начальник 21 отдела ФГБУ «38 НИИ бронетанкового вооружения и техники» МО РФ подполковник Дмитрий Дегтярев также рассказал главе военного ведомства о дистанционно управляемом боевом модуле «Кинжал», оснащенном сверхзвуковыми управляемыми противотанковыми ракетами «Атака», которые обеспечивают снижение времени на поражение бронированных целей почти в два раза.
Ранее десантируемую бронемашину «Тайфун-ВДВ» для экспорта впервые представили на «Армии-2022».
Участникам антифашистского конгресса показали трофейные вооружения и технику ВСУ
Посетители выставки на территории подмосковного парка «Патриот» осмотрели американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня, обломки ракеты «Точка-У2».
Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными при отступлении. Всего представлено свыше 450 образцов вооружения. Можно увидеть турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и другие беспилотники, переделанные украинскими военными под боевые. Здесь же линейка трофейных военных автомобилей – британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, германская машина разминирования MineWolf, передает ТАСС.
Посетители выставки осмотрели американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня, обломки ракеты «Точка-У2».
На экспозиции также были представлены нескольких десятков видов стрелкового оружия производства США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) их иностранными партнерами. В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.
Экспозиция «Альянс обетованный» рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню украинских баров и заведений общепита, символика запрещенного в России террористического батальона «Азов*»(запрещен в России).
Ранее стало известно, что Российским военно-историческим обществом (РВИО) подготовлена «Черная книга преступлений бандеровцев».
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума «Армия-2022», организатором которого выступает Минобороны РФ. В работе конгресса принимают участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.
Китай показал на «Армии-2022» макет беспилотного корабля собственной разработки
Макет первого полностью разработанного и построенного в стране малозаметного беспилотного надводного корабля впервые представлен на стенде китайской продукции военного назначения, демонстрируемой в рамках форума «Армия-2022».
«Это многоцелевая беспилотная платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и вооружение: ракетную пусковую установку, пушку – все можно. Время автономного плавания – 4 тыс. морских миль, средняя скорость – 12 узлов», – рассказали ТАСС на китайском стенде.
Информацию о разработчике и названии надводного аппарата представитель Китая не озвучил. Однако заявленный класс изделия и внешний вид макета говорят о том, что демонстрируемый образец является первым в своем классе полностью китайским беспилотным кораблем, 7 июня прошедшим первые морские испытания в провинции Чжэцзян на востоке КНР.
В начале июня китайский телеканал CCTV+ сообщил, что 100-тонный морской беспилотник является настоящим прорывом Китая в области технологий автономного плавания. Согласно информации CCTV+, необитаемый надводный аппарат (ННА) имеет длину чуть более 40 метров, водоизмещение около 200 тонн и максимальную скорость более 20 узлов. Он может нормально функционировать в море при высоте волны от 2,5 до 4 метров и совершать безопасный переход при волнах высотой до 6 метров.
Как пояснялось, аппарат полностью состоит из комплектующих, произведенных в Китае, а некоторые технологии, примененные в нем, специально разрабатывались для его создания.
Напомним, на стенде Китая на международном форуме «Армия-2022» представлены различные макеты образцов техники: самолеты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолет AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат.
Корабли Северного флота провели стрельбы в ходе учения по ПВО
Тяжелый крейсер «Петр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов и артиллерии и отработали оборону от ракет и авиации противника, сообщает Северный флот.
«В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил корабли во взаимодействии с морской авиацией отработали комплексное учение по противовоздушной обороне отряда кораблей в Баренцевом море с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы флота.
Отмечается, что в учении были задействованы тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24. Кроме того, привлекались малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, они выполнили пуски ракет-мишеней «Саман».
По легенде учения отряд кораблей флота атаковали крылатыми ракетами и авиация условного противника, их имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Корабли сопровождали самолеты радиотехническими комплексами своих артиллерийских и зенитно-ракетных систем и осуществили условное отражение атаки.
«Практические зенитные ракетные стрельбы экипажи ТАРКР «Петр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили по ракетам мишеням, успешно их поразив. Стрельбы выполнялись зенитно-ракетными системами морского базирования «Форт» и «Ураган». Также корабли применили по воздушным целям артиллерию универсального калибра – АК-130», – уточнили в пресс-службе.
Район проведения учения в Баренцевом море был закрыт для полетов авиации и гражданского мореплавания. После проведения стрельб корабли продолжили действовать в море по плану учения с группировкой разнородных ударных сил, добавили на Северном флоте.
Ранее атомные подлодки Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море.
Шойгу заявил об актуальности закона об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии
Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.
Он отметил, что министерство обороны России проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов. «Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, ее многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа», – сказал Шойгу.
По решению президента России, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учрежден Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.
«22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция «Сила в правде». В ее рамках большой десантный корабль «Иван Грен» совершит поход по Северному морскому пути и зайдет в отдаленные города и гарнизоны», – сообщил Шойгу.
Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике «Преступления украинских националистов», «Освобождение Мариуполя», «Битва за Днепр». «Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своем официальном сайте 17,5 млн листов архивных документов», – сообщил Шойгу. «Продолжается поисковая деятельность на местах боев и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды», – сказал министр обороны.
Ранее Минобороны также рассекретило документы о трубопроводе для блокадного Ленинграда и о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года..
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