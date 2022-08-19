Заслуженный артист УССР: Польша воплощает на Украине югославский сценарий

«Перенос останков советских воинов во Львове выгоден тем, кто хочет разделить украинское общество – разделить по линии сохранения исторической памяти», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный артист Украины Владимир Быстряков. Ранее власти Львова решили вскрыть могилы советских воинов на мемориальном кладбище «Марсово поле».

«Понятно, что очевидная задача организаторов этого безобразного циничного акта – потоптаться сапогами по нашей общей памяти о войне. На Украине уже целое поколение воспитано такими «родства не помнящими Иванами». Они говорят своим отцам и дедам: «Вы – нафталин, «совки»! Зачем нам ваши памятники?», – говорит заслуженный артист УССР, композитор Владимир Быстряков.

Впрочем, у этой «акции» на самом деле есть еще и вторая, более глубокая подоплека, не исключает композитор. «Думаю, идея принадлежит польским политтехнологам или даже политикам – разделить украинское общество как раз на сторонников переноса и противников. Вроде бы локальные дрязги? Но такие конфликты подтачивают и без того разрозненное украинское общество. А в итоге Польше в будущем станет легче реализовывать принцип «Разделяй и властвуй» применительно к территории Украины. Югославский сценарий. Только тут будет: «Разделяй и отбирай», – пояснил Быстряков.

Сами же украинские власти в этой ситуации или ведут себя как коллаборанты польских политиков, или просто проявляют политическую импотенцию, добавил он.

В пятницу власти Львова приняли решение вскрыть захоронение советских солдат на мемориале «Марсово поле» и перенести их на новое место, какое – пока не решено. «На этом месте обустроят Мемориальный комплекс героев Украины в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета», – сообщили в горсовете.

«Марсово поле» – это воинский мемориал, на котором погребены 3800 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что неделю назад в Черновцах по решению местных властей демонтировали памятник советскому солдату с монумента Победы, который был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов.

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