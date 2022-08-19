Во Львове решили перенести останки советских воинов с мемориального кладбища

Поляки призвали вернуть «украинских туристов» домой

Читатели польского портала Interia резко негативно отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине.

Пользователи пришли к выводу, что ухудшение обстановки в стране – следствие проукраинской политики властей в Варшаве, а некоторые и вовсе стали опасаться за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для беженцев, пишет РИА «Новости».

«Угроза для Польши – это проукраинские действия правительства», – считает fhr.

«Эти миллионы украинских «туристов» – большая угроза польскому бюджету», – подчеркнул Zgadza sie.

«Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке», – посетовал Ftuj.

«Самая большая угроза для польского государства – это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом», – отметил Maxx.

«Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов – это перебор. Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест», – подчеркнула Ewelina.

«Гораздо большую угрозу представляет опустошение нашего бюджета Украиной. Наша правящая партия грабит своих граждан будто это само собой разумеется. Фраза «Польша в руинах – слава Украине» должна стать новым предвыборным лозунгом «Права и справедливости» (правящая партия в Польше), потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счет этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха», – выразил мнение Ads.

«Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну», – подытожили читатели.

Ранее читатели британского The Daily Mail резко отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.

А читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону усилить санкции против России.