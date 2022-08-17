Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей

|
17 августа, среда | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму
Разделы
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
Подробности...
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
Подробности...
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пользователи соцсетей возмутились записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды.
«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», – написал Arnth Velturu в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Комментарии пользователей передает РИА «Новости».
«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», – возмутился Dorian Smith.
«Ешьте их сами», – отметила Maria Cristina.
«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», – заявил Sven.
«Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду», – пошутил Sisifo080.
«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», – резюмировал Frank Zappa.
Ранее в аккаунте Еврокомиссии в Twitter появилась запись, в которой напоминалось, что для употребления в пищу в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
Добавим также, что в конце мая в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечалось, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пищевой белок – это довольно дорогой ресурс, и поддержал идею такой замены говядине и свинине.
СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
|
|
Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
|
|
США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Захарова расценила как прямую угрозу заявление главы МИД Эстонии
|
|
Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами – это прямая угроза от представителя власти, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», – написала она в Telegram-канале.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
|
|
Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Возобновлено движение поездов из Крыма
Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 мск в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии договорились не продлевать вид на жительство гражданам России
Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать виды на жительство гражданам России и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить для них въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», – приводит РИА «Новости» сообщение Кариньша.
Ранее в Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.
Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о растущем беспокойстве европейцев снижающимся уровнем жизни
Жители Европы начинают все сильнее беспокоиться ростом стоимости жизни на фоне украинского конфликта, это заботит их сильнее, чем поддержка украинцев, сообщают СМИ.
«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», – цитирует материал агентства Bloomberg РИА «Новости».
Решимость и единство западных стран в поддержке украинских властей начнут слабнуть после наступления холодов, указывает агентство.
«Ситуация не улучшится, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Британия, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии», – указали они.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Польша сравнила Францию и Германию с олигархами
|
|
Париж и Берлин управляют Евросоюзом в стиле олигархии, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что для Европы будет «разрушительным» отказ от «механизма единогласия в контексте огромного влияния Берлина». По его словам, сейчас в ЕС самыми важными оказываются голоса Германии и Франции, при этом «игнорирование польского голоса – всего лишь пример более широкой проблемы», передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Monde.
Глава правительства Польши считает, что в ЕС формально существует демократия, но «де-факто» прихлодится сталкиваться с «олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим». Моравецкий заявил, что угроза Европе «исходит не только с востока, потому что многие годы Германия преследует российские интересы в Евросоюзе».
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Эстонии назвал самое подходящее место для советского танка Т-34
Военный музей является самым подходящим местом для старого танка – памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы, сообщил президент Эстонии Алар Карис.
«Отныне стоявший на берегу реки Нарвы танк Т-34 находится в военном музее, где он будет частью истории и не позволит нам раздувать ссору. Для старого танка музей – самое подходящее место», – приводит слова президента его канцелярия, передает РИА «Новости».
Карис отметил, что правительство предоставило Нарвскому городскому собранию возможность самому решать, как убрать с пьедестала городского пространства танк-памятник Т-34.
«К сожалению, Нарвское городское собрание отказалось принимать решение, и его вынуждено было взять на себя правительство», – подчеркнул президент.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
Мэр Нарвы Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года после решения правительства о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москалькова резко отреагировала на призывы закрыть для россиян въезд в Европу
Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу – проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что в этом вопросе в европейских странах нет единства, что дает надежду на исполнение международных норм.
«Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей», – отметила уполномоченный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал страны закрыть границы для россиян на год.
До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз. В ЕП нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу.
Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
В Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Швеция начала регулярно использовать мазутную электростанцию из-за цен на газ
Шведский энергетический оператор Uniper SE начал регулярно использовать мазутную электростанцию, которая является резервной, из-за цен на газ, сообщило Bloomberg.
Станция в Карлсхамне работает на ископаемом топливе и функционирует с 1980-х годов. Ранее станция стала резервной и работала не на полную мощность с ноября по март для компенсации возрастающего потребления электричества в зимний период.
По словам представителя Uniper Торбьорн Ларссен, в течение последней недели станция часто работала с утра до ночи, вырабатывая около 200-300 МВт электроэнергии при максимальной мощности в 662 МВт. При этом она сжигала до 50 тонн горючего в час. Как отмечает агентство, это примерно 9 тыс. баррелей мазута при условии работы полные сутки, передает ТАСС.
Причиной для более активной эксплуатации такой станции агентство называет рост цен на природный газ в Европе в целом. А в случае с Швецией существует еще проблема недостаточной выработки электричества ветрогенерирующими мощностями.
Справиться с обеспечением страны электричеством за счет имеющихся АЭС невозможно, поскольку в последние годы несколько реакторов были остановлены, а часть активных находится на техобслуживании. Станция в Карлсхамне в основном питает сети южных регионов Швеции.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем августовском отчете отметило, что рекордные цены на природный газ побуждают некоторые страны использовать нефть вместо газа для генерации электроэнергии.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российско-эстонскую границу в районе Нарвы временно закрыли
Российско-эстонская граница в районе Ивангород – Нарва закрыта на неопределенный срок, перевозчикам и гражданам нужно учитывать ситуацию, сообщило Северо-Западное таможенное управление.
«С 16.08.2022 на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород – Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны», – говорится в сообщении на сайте управления.
Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|