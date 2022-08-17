Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей

Пользователи соцсетей возмутились записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды.

«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», – написал Arnth Velturu в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Комментарии пользователей передает РИА «Новости».

«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», – возмутился Dorian Smith.

«Ешьте их сами», – отметила Maria Cristina.

«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», – заявил Sven.

«Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду», – пошутил Sisifo080.

«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», – резюмировал Frank Zappa.

Ранее в аккаунте Еврокомиссии в Twitter появилась запись, в которой напоминалось, что для употребления в пищу в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.

Добавим также, что в конце мая в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечалось, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пищевой белок – это довольно дорогой ресурс, и поддержал идею такой замены говядине и свинине.