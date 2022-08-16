В США решили переписать теорию ядерного сдерживания

США «яростно» переписывают новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем, заявил командующий ядерными силами США, адмирал Час Ричард, передает издание DefenceOne.

Как отмечается в статье, руководство Стратегическим командованием США (STRATCOM) реагирует на то, как в этом году изменились угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Ричард подчеркнул, что в дополнение к российскому потенциалу, Китай еще больше усложнил угрозу ядерной войны. Адмирал обратился к экспертам, собравшимся на Симпозиуме по космосу и противоракетной обороне в Хантсвилле, Алабама.

«Мы должны учитывать трехсторонние [угрозы]. Это беспрецедентно в истории этой страны. Мы никогда не сталкивались с двумя одноранговыми ядерными противниками одновременно, которых нужно сдерживать по-разному», – приводит слова Ричарда «Ридус».

По словам Ричарда, необходимость в новой теории сдерживания возникает по мере того, как институциональный опыт США по предотвращению ядерной войны был атрофирован.

«Даже наш опыт оперативного сдерживания – это не то, что было в конце холодной войны. Поэтому мы должны активизировать эти интеллектуальные усилия. И мы можем начать с переписывания теории сдерживания, я скажу вам, что мы яростно делаем это в STRATCOM», – сказал адмирал.

Между тем STRATCOM предпринял шаги, чтобы уйти от традиционной теории ядерного сдерживания – концепции «гарантированного взаимного уничтожения», которая гласит, что любое применение ядерного оружия приведет к ответному применению и полному уничтожению всех сторон.

Это стало реакцией на заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва может ответить ядерным оружием на любые попытки Запада защитить Украину.

В статье отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим, хотя официально говорится, что они не считают, что это означает угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.

«Москва использует как скрытое, так и явное ядерное принуждение. Они пытаются использовать предполагаемый пробел в сдерживании, порог, ниже которого они ошибочно полагают, что могут применить ядерное оружие», например, используя свои тактические боеприпасы, ядерное оружие меньшей дальности», – сказал Ричард.

Эти угрозы заставили STRATCOM изменить свою реакцию. «Нелинейность, взаимосвязь, хаотичное поведение, неспособность предсказать – все атрибуты, которые просто не проявляются в классической теории сдерживания», – сказал Ричард.

По словам американского военачальника, двухсторонняя версия ядерного противостояния не принимает во внимание тревожные разработки китайской гиперзвуковой техники, которая может нести ядерные боеголовки, амбиции президента Си Цзиньпина в отношении Тайваня, уроки, которые Пекин извлекает из реакции Запада на Украину, или возможность того, что Китай и Россия могут счесть выгодным объединить свои усилия и амбиции и заставить Соединенные Штаты столкнуться с одновременными ядерными угрозами.

«Россия и КНР имеют возможность в одностороннем порядке, когда бы они ни решили, перейти к любому уровню насилия в любой области. Они могут сделать это во всем мире, и они могут сделать это с помощью любого инструмента национальной власти. Мы просто не привыкли иметь дело с таким соперничеством и противостоянием», – подчеркнул Ричард.

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