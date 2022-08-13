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13 августа, суббота | Последнее обновление — 02:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек. В связи с васказыванием Валенсы директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что «в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». А фрагментация страны «на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением».
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В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии
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«Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.
«Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.
Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.
«Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.
Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.
На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.
В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.
До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.
В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.
Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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США возложили ответственность на Россию за все возможные риски с ЗАЭС
Ответственной за все возможные риски на Запорожской АЭС является российская сторона, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
«Россия – единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС), начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», – цитирует Дженкинс РИА «Новости».
Соединенные Штаты призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины, добавила она.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС проблемы с объектом станут лишь вопросом времени.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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Захарова сделала «демонические» выводы из вспышки оспы обезьян в США
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Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала материал газеты New York Times о вспышке оспы обезьян на Западе и последующем объявлением чрезвычайной ситуации федерального уровня в США.
«Казалось бы, статья и статья, но это только если читать невнимательно. А мы люди въедливые, хотя и вежливые. Авторы пишут: «В нашей стране (США) живет всего 5% населения Земли, и при этом каждый четвертый заболевший – американец. И далее: «Более 99% заболевших оспой обезьян в стране – это мужчины, у которых состоялся половой акт с мужчинами, что создает деликатную задачу для органов здравоохранения... Это как, простите? Что же здесь деликатного? Гендерно нейтрально рассказывать о вирусной проблеме, чтобы небинары не затрепетали?», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «после англосаксонских «беременных не женщин» и «пособий на аборты для мужчин» уже ничему не удивляешься».
«Все-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадье ада.
Но информация о том, что каждый четвертый заболевший новой инфекцией – американец, заставляет задуматься о многом», – резюмировала она.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.
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В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
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Небензя: Атаки Киева на атомные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы
В случае продолжения обстрелов Запорожской атомной электростанции проблемы с объектом станут лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
На данный же момент радиационный фон на ЗАЭС находится в норме, сказал постпред, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что у российских военных нет причин для ведения обстрелов по ЗАЭС.
«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», – сказал Небензя.
«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», – заключил дипломат.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, сообщает СМИ.
Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопасности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.
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Американский дипломат пожаловался на «друзей Путина» в НАТО
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У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» содержание статьи Даалдера.
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. «Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», – подчеркнул экс-постпред США в альянсе.
Кроме того, американского дипломата возмутила совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Газета Financial Times писала, что cтраны Запада обеспокоены углублением торгового и экономического сотрудничества России и Турции. В свою очередь журнал Foreign Policy писал о «троянском коне Путина», который сбил с толку лидеров Евросоюза.
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В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
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