В Крыму рассказали о ситуации в туристической сфере после ЧП в Новофедоровке

Отказов от туристических поездок в Крым и отмен уже проходящего отдыха на полуострове после ЧП в Новофедоровке нет, сообщило министерство курортов и туризма Крыма.

«По данным руководителей отелей и туроператоров, осуществляющих пакетные туры в Крым, отказов от поездок в Крым не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики», – сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает РИА «Новости».

По данным минкурортов, никто из туристов не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск, бронирование отелей до конца августа в среднем составляет 80%, на сентябрь – 60%.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.