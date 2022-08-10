Число пострадавших при ЧП в Новофедоровке в Крыму выросло до 14 человек

Число пострадавших при инциденте на аэродроме в Сакском районе Крыма выросло до 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <...> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.

Аксенов сообщил, что следователи возбудили уголовное дело. «Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», – сказал глава Крыма.

По его словам, повреждения в результате инцидента получили более 60 многоквартирных домов.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.