Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке в Крыму выросло до 13 человек

Число пострадавших в результате произошедших во вторник взрывов в поселке Новофедоровка в Сакском районе увеличилось до 13, сообщил Минздрав Крыма.

«По состоянию на 08.30 10 августа в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь десяти пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», – добавляет Минздрав Крыма.

Также уточняется, что двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», а после оказания необходимой помощи отправлены домой.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.