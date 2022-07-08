В Брянской области сбили украинский беспилотник

Два украинские беспилотника зашли в Брянскую область и обстреляли поселок и автозаправку, один из них был сбит, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», – написал губернатор во «ВКонтакте».

Он пояснил, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты также не пострадали. На автозаправке повреждена кровля, оперативные службы проводят необходимые мероприятия.

Около 15.00 по местному времени в Карачаевском районе ПВО сбили беспилотник, на месте работают военные и представители спецслужб. В результате этого налета также никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее на этой неделе приграничное село Некислица в Севском районе Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал.