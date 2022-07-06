В США заподозрили демократов в намерении «избавиться» от Байдена

Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена «козлом отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и «избавиться» от него, заявила политический обозреватель Fox News Томи Ларен.

В студии австралийского канала обсуждали результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, согласно которому 71% американцев указал на нежелание видеть действующего президента США на выборах на второй срок. Также, по данным исследования, на фоне инфляции и роста цен на бензин рейтинг одобрения Байдена упал до 38%, передает РИА «Новости».

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения – не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика (виновата в происходящем.). Он просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала (Харрис) – проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», – сказала Ларен в эфире Sky News Australia.

По ее словам, изначально на следующие президентские выборы демократы планировали отправить вице-президента США Камалу Харрис, но теперь ее кандидатуру не рассматривают. Журналистка уверена, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее против переизбрания Байдена выступили более 70% американцев. Напомним, рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на крайне низком уровне находится даже в родном штате президента и тех штатах, которые традиционно считались «демократическими».

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