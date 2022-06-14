Деятельность Байдена одобряют только в двух американских штатах

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на крайне низком уровне находится даже в родном штате президента и тех штатах, которые традиционно считались «демократическими», отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Ультрареспубликанский «Брейтбарт» радует читателей бездонными рейтингами Байдена по штатам. Особенно читателей должны порадовать Вайоминг и Северная Дакота, где президенту доверяют по 18 процентов. Но важнее, что в убежденно демократической Калифорнии и родном штате Байдена Делавэре тех, кто одобряет, заметно меньше, чем противников», – отметил в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В 48 американских штатах рейтинг Байдена оказался ниже его антирейтинга. Лишь в двух штатах деятельность Байдена положительно оценили более 45% опрошенных: Гавайи (50% одобряют, 38% не одобряют) и Вермонт (46% одобряют, 37% не одобряют).



Среди штатов с наиболее низким рейтингом одобрения издание Breitbart отмечает Западную Вирджинию (19% одобряют, 74% не одобряют) Арканзас (22% против 70%), Оклахому (21% против 70%). К тем штатам, где уровень поддержки Байдена высок относятся Мичиган в там 45% опрошенных одобряют работу Байдена, 55% – не одобряют. Рейтинг одобрения в штате Массачусетс составил 42% против 44%, в штате Нью-Йорк – 41% против 46%.

Опрос показал, что одобрение работы Байдена в целом по стране снизилось до 33%, по сравнению с 34% в прошлом месяце.