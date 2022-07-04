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Путин пообещал присвоить звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
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Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», – заверил глава государства, обращаясь к министру обороны.
Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР.
«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – приводит слова российского лидера ТАСС.
«Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин также сообщил, что получил доклады по продолжению специальной военной операции (СВО) от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск России генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.
«Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», – сказал глава государства.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Украинская сторона выдвинула требования к России
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его
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Украинские войска отвели от Лисичанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил президент, «в частности это касается и Лисичанска».
В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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Турецкая таможня рассказала о задержании российского судна
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», – сказал собеседник РИА «Новости», пожелавший остаться неназванным.
Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
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«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.
«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».
Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.
На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.
Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».
«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.
«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».
«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».
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Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.
В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев
Желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», – передает РИА «Новости» слова автора.
Журналист заметила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. «Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», – подчеркнула она.
Автор рассказала, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. «Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!» – отметила журналистка.
По словам автора статьи, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются «за определенную сумму гривен».
«Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину», – возмутилась Пивар.
В статье отмечается, что назидательные примеры с честными людьми, «похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей». «До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами», – подчеркнула она.
Также журналистка привела в пример историю, рассказанную ее парикмахером. По ее словам, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно.
«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», – добавила автор.
Кроме того, в статье отмечена другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят – злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. «Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – сообщила журналистка.
В своей статье Пивар рассказала еще одну реальную историю, которая произошла с ее знакомой, работающей в здравоохранении. По словам журналистки, часто прослеживается иждивенческое отношение украинских пациентов, которые устраивают «дикие» скандалы в больничных коридорах.
«Они требуют немедленного приема к врачу или операции – потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо», – указала автор.
Журналистка задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько должно пройти времени, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. «Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», – заключила Пивар.
Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Росгвардия уличила наблюдателей ОБСЕ в работе на украинские спецслужбы
Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В начале апреля в Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации.
МИД Британии выступил за конфискацию российских активов
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.
«Мы плотно изучаем этот вопрос», – заявила Трасс, добавив, что в Канаде «только что приняли соответствующий закон». Над данным вопросом МИД Великобритании работает «вместе с МВД и минфином». По словам министра, необходимо, «хорошо проработать все детали этого вопроса». Трасс сказала, что парламенту Великобритании, вероятно, придется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. При этом она допустила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Кулеба призвал Украину учиться у Польши, как «брать европейские деньги»
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Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Польша «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше». «И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», – передает «Коммерсант» слова Кулебы со ссылкой на издание «Левый берег».
При этом он добавил, что Украина хочет совместно с Польшей реформировать ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы Европейского союза используется для замедления европейской интеграции», – сказал глава МИД Украины.
Тем не менее ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе.
В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Украине пришлось сократить использование беспилотников из-за российской ПВО
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Вооруженным силам Украины пришлось сократить использование беспилотников, теперь Киев просит у стран Запада современные истребители, пишут СМИ.
Business Insider пишет, что «на первом этапе» конфликта БПЛА «казались чудом для украинских сил». Однако, как сообщают эксперты, «беспилотники становятся все менее эффективными». Указывается, что «Россия укрепляет свои системы обороны, глушит и сбивает данные аппараты, одновременно развивая свой потенциал».
Средства РЭБ и ПВО России стали лучше организованы, пишет издание. Так, российские войска задействуют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников, а затем глушат их связь. В результате в Киеве боятся поражения БПЛА при первом же вылете, а потому ограничивают применение дорогостоящих беспилотников, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники, на Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.
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Тимошенко заявила о начавшейся третьей мировой войне
Для Украины есть лишь один выход из конфликта с Россией – «победа в бою», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, добавив, что третья мировая война уже началась.
Тимошенко, комментируя возможность мирного соглашения России и Украины, заявила, что «это неприемлемо» для Киева. По ее словам, «мирное соглашение – иллюзия, а единственный выход – победа в бою». Тимошенко утверждает, что «любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Она считает, что Россия якобы пытается затянуть конфликт. По ее мнению, таким образом Москва хочет усугубить противоречия между странами НАТО. Тимошенко призвала НАТО увеличить поставки оружия Украине. Отвечая на вопрос о том, не рискует ли Великобритания спровоцировать этим новую мировую войну, Тимошенко сказала, что Украина и поддерживающие ее страны «уже участвуют в третьей мировой войне».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Посол Украины заявил о задержании Турцией российского судна
Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям – это Артемовск (после переименования в 2016 году – город Бахмут), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (город в Донецкой области), – передает ТАСС его слова.
Киселев также добавил, что взятие под контроль российскими военными Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
«Северск – это будет ключ к Краматорску и Славянску, ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария», – пояснил он.
Накануне Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Знамя Победы водружено на администрации последней освобожденной в ЛНР Белогоровки
Российские военнослужащие водрузили Знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в Минобороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации Знамя Победы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Военнослужащий ВС России Андрей рассказывает в распространенном Минобороны России видеоролике, что «группировка «Отважные» Центрального военного округа замкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.