Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим

«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.

«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».

Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.

На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.

Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».

«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.

«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».

«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.

Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

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