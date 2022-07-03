Киев признал отход украинских войск из Лисичанска

В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», – написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, «если не будет сокрушительного военного ответа».

Клишас подчеркнул, что Россию провоцируют, и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости нашей страны. «Вот только намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жесткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельство слабости со стороны России. Поверьте, это намного хуже», – добавил он.

Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

По данным Telegram-канала Baza, число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.

В воскресенье утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет.

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