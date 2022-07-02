Красное знамя Победы установили в центре Лисичанска

Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН

Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.

«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».

Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.

«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».

Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».

Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.

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