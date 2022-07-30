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Захарова отреагировала на слова экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля
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В МИД «выразили сочувствие» озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «длинной рукой» Кремля, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», – приведены ее слова на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».
«Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими «партнерами», – заключила представитель МИД.
Напомним, у Болгарии зависимость от России весьма значительная – энергетическая.
Пророссийские протесты в Болгарии оказались настолько массовыми, что Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, более того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.
Неделю назад парламент страны и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года.
Петков списал собственный провал на «руку Кремля».
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Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании
Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.
В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.
Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.
Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.
Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.
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Стивен Сигал: Никогда не откажусь от российского паспорта
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России.
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее актер не исключил, что у него могут быть родственники и в России, и на Украине.
Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.
Литовская оппозиция привезла в Москву предложение о безвизовом режиме
Делегация литовской оппозиции обратилась к властям России с предложением ввести безвизовый режим, для начала – между Литвой и Калининградской областью, сообщила на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» Эрика Швенченене.
«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», – передает РИА «Новости» ее слова.
Литовский политик отметила, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.
«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится по сути маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», – добавила Швенченене.
Она также рассказала, что неоднократно бывала в Белоруссии, где встречалась с президентом Александром Лукашенко, и ей удалось убедить его ввести безвизовый режим с Литвой.
«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили президента Белоруссии о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно», – сказала политик.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Захарова отреагировала на запрет группе «Руки вверх» выступать в Эстонии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала запрет внешнеполитического ведомства Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».
«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», – передает радио Sputnik ее мнение.
Захарова добавила, что «люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза». «И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что если «люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон», которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды. «Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», – резюмировала Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы «Руки вверх».
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции в виде запрета на выступление против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.
В список лиц, которые поддерживают войну на Украине, попали музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков и другие.
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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что западные СМИ чаще пишут о главе МИД Сергее Лаврове.
«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их – тем более», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель на испанском радио Cadena Ser пожаловался, что западные СМИ иногда не передают сделанные им самим заявления, однако пишут о словах главы МИД России Сергея Лаврова.
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Латвия продолжила закупать российский газ
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Глава бельгийского МИД оказалась в центре скандала из-за визита в Крым
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Назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за своей прошлогодней поездки в Крым через территорию России, что может осложнить ее визит в Киев, сообщает La Libre.
Скандал с Лабиб может перейти в дипломатическое измерение. Причиной стал прошлогодний театральный репортаж будущей главы МИД, а тогда еще журналистки из Крыма, передает Sputnik.
Сообщается, что в июле 2021 года Хаджа Лабиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания Газпром. Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание, передает RT.
Как передает газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своем включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчеркивает бельгийское СМИ.
Как напоминает La Libre, на сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не дает согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечет за собой запрет въезда на Украину в течение трех лет.
«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», – напомнил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведет дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».
Хотя Николенко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьезно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.
Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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В Совфеде раскритиковали Швейцарию за попытки «нагадить» российским делегатам в ООН
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«Сегодня нужно пересматривать вопрос о местонахождении основных международных институтов, чтобы они действительно оставались площадками для взаимодействия, а не зачищались в угоду отдельным интересантам», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя отказ Швейцарии выдавать визы российским делегатам в ООН.
«Швейцария уже находится в списке недружественных стран. Можно сказать, что они отказались от своего государственного суверенитета. Дело в том, что они идут на поводу у США и других стран Европы, вводя против нас санкции», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Видимо, власти Швейцарии забыли, что само существование их государства – это заслуга России. В XIX веке после наполеоновских войн у Франции, Италии и Германии было желание поделить Швейцарию между собой, буквально – разодрать на куски. И только Российская империя настояла на том, чтобы сохранилась Швейцарская конфедерация», – напомнил собеседник.
«О каком объективном подходе и нейтральном статусе Швейцарии, которым они всегда гордились, теперь может идти речь? Сначала они предпринимают недружественные действия, вводят санкции, а затем и вовсе опускаются до того, что не выдают визы для работы в Организации Объединенных Наций», – задается вопросом парламентарий.
«Я не думаю, что тут имеет место глобальный замысел по вытеснению Россию из ООН путем такого рода манипуляций, скорее всего, они просто хотят «нагадить», – полагает Климов.
Сенатор подчеркнул, что есть два важных вопроса, связанных с основами работы ООН. «Во-первых, нам, мировому сообществу, необходимо пересмотреть локации Организации. Неправильно размещать штаб-квартиры международных институтов в странах, которые не являются нейтральными и участвуют в военно-политических блоках», – рассказал он.
«Например, Соединенные Штаты не просто участник, а создатель военного блока НАТО. И почему на территории военного блока, недружественного нам и другим странам, входящим в ООН, располагается штаб-квартира? Это вообще нонсенс», – возмутился собеседник.
«Создавая визовые препятствия для наших дипмиссий, эти страны сами подтверждают необходимость переноса месторасположения международных организаций. Например, можно перенести штаб-квартиру в Белград. Сербия в военных блоках не состоит и санкции не вводит. Хотя стоит признать, что технически в нынешних реалиях это осуществить сложно. Да и бюджет Сербии не потянет таких затрат, а США, разумеется, спонсировать не станут», – отметил сенатор.
В качестве еще одного места для штаб-квартиры ООН Климов предложил Стамбул. «Даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она все-таки проводит независимую внешнюю политику. Неслучайно именно там под эгидой ООН на прошлой неделе проходили переговоры по поставкам сельхозпродукции», – рассказал он.
«Штаб-квартира ООН должна находится ближе к той части земного шара, где живет большая часть человечества. А большая часть человечества – три четверти – живет на перекрестке между Африкой, Центральной Азией и Восточной Европой. Стамбул с этой точки зрения отлично подходит», – отметил собеседник.
«Второй вопрос – кадровый. На сегодняшний день генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш – бывший премьер-министр Португалии. Это страна, которая является членом НАТО с момента основания альянса. Нельзя, чтобы на должность генсека ООН назначались люди, аффилированные с такой военно-политической агрессивной структурой», – рассказал Климов.
«Вообще, рекомендацию по назначению генсека ООН дает Совет Безопасности Организации, где у нас есть право вето. Сейчас, конечно, отменить назначение Гутерриша невозможно, но на будущее нам нужно учесть этот опыт», – отметил сенатор.
«В ситуации с невыдачей виз нашей дипломатической миссии, генсек ООН должен был одернуть Швейцарию и напомнить о принципах решения подобных вопросов. Даже в годы холодной войны на площадке ООН в Нью-Йорке выступали представители Кубы», – напомнил собеседник.
«Таким образом, поднимая вопрос о реформе ООН, надо говорить не только о расширении постоянных членов Совета Безопасности, но и о том, куда переместить центр организации, а также по какому принципу назначать генерального секретаря. Та спекуляция американцев и европейцев собственными правами, которую мы видим, идет в разрез с интересами населения всего остального мира», – резюмировал он.
В среду представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.
«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», – передает РИА «Новости» ее слова.
Дипломат отметила, что у Москвы имеются «вполне конкретные претензии» к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительной.
Так, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.
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Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении
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«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.
«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.
В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.
Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.
Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.
В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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Украина захотела стать гарантом энергобезопасности ЕС
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Украинские власти собираются добиться того, чтобы Украина стала одним из гарантов европейской энергетической безопасности, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что Украина «готовится к увеличению экспорта электричества потребителям» в ЕС. Он похвастался тем, что на фоне российской специальной военной операции Украина «в рекордный срок обеспечила присоединение» своей энергосети «к энергосистеме всей Европы». Зеленский уверен, что «постепенно» удастся «сделать Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря внутреннему производству электричества», передает ТАСС.
Напомним, Европа принимает срочные меры по борьбе с надвигающимся энергетическим кризисом. Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС к сокращению потребления газа. Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ, хотя Украина сама долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
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Испания выдала России обвиняемую в краже из тюменского банка 560 млн рублей
Испанские власти выдали россиянку Инессу Бранденбург, обвиняемую в краже 560 млн рублей из тюменского банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирована гражданка России Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – цитирует Волк ТАСС.
В среду в аэропорту Мадрида подозреваемую передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.
Преступление было совершено в 2018 году, тогда Бранденбург исполняла обязанности председателя правления одного из банков в Тюмени.
«По версии следствия, она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег. Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 млн рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках», – подытожила представитель ведомства.
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