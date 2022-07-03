Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду

Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.

Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.

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