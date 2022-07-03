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Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду
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Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.
Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
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«Грачи» уничтожили «Тулумбасами» позиции армии Украины
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Министерство обороны показало видео удара парой российских штурмовиков Су-25 «Грач» авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по позициям украинских войск.
В ролике ведомства демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, и как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте, наносит удар «Тулумбасами» по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», – заявили в Минобороны.
После посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ.
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Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска
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Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram.
Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения.
«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду
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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», – написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, «если не будет сокрушительного военного ответа».
Клишас подчеркнул, что Россию провоцируют, и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости нашей страны. «Вот только намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жесткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельство слабости со стороны России. Поверьте, это намного хуже», – добавил он.
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
По данным Telegram-канала Baza, число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
В воскресенье утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет.
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Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту
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Необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.
По его словам, способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны.
«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.
Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.
«Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
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После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова частично разрушены 11 многоквартирных домов. Кроме того, по улицам Маяковского, Попова, Павлова пострадали 39 частных домов, пять из них полностью разрушены.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом.
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Красное знамя Победы установили в центре Лисичанска
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В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль. Безусловно, операция по освобождению Лисичанска стала самым ярким показателем эффективности российской тактики против бандеровских формирований. Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю вооруженных сил России золотыми письменами!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции «с очередной яркой и безоговорочной победой над украинскими националистами».
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Ранее Кадыров заявил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
До этого глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с включением в санкционный список США псковских десантников, которые создают серьезные проблемы противнику.
«Хочу поздравить наших десантников – а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить», – приводит слова Ведерникова РИА «Новости».
В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые санкционные ограничения вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин отметил блестящую работу десантников в ходе спецоперации на Украине.
Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии
Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – заявил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из России и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
ВСУ нанесли ночью удар по Мелитополю из натовских РСЗО большой дальности
Работа российских систем ПВО предотвратила повреждение жилых районов Мелитополя при ночном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела.
«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали», – написал он в Telegram.
По его словам, снаряды попали на территорию аэродрома, в районе Авиагородка нанесен ущерб частным домовладениям и многоквартирным домам.
Балицкий отметил, что жители Мелитополя не пострадали от обстрелов города украинскими войсками.
«Город остается под надежной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», – указал он.
Также Балицкий заявил, что удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела.
Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности.
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Медведев заявил о завершении бурного романа украинцев с европейцами
Бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что от украинофилии до украинофобии один шаг, а «угасающие чувства» не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).
Он также посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Польша и другие страны не хотят содержать украинских беженцев.
Поезд с продовольствием из Крыма обстреляли из гранатомета под Мелитополем
Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета в районе поселка Акимовка под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
Сообщается, что ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее, как «очередной теракт, устроенный боевиками Зеленского».
«Террористы Зеленского делают все, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории. Их цель – сделать жизнь мирного населения невыносимой», – считает Рогов.
Ранее волонтеров из Краснодарского края обстреляли на территории Донбасса.
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НАТО разделилось на три лагеря из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря – «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщила британская газета The Sunday Times.
К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по России, чтобы в дальнейшем она не могла представлять угрозу для соседствующих государств, передает РИА «Новости».
Страны-«голуби», по мнению газеты, отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» – это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.
Издание подчеркивает также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.
Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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Союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска
Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и союзные силы взяли под контроль администрацию города Лисичанска и водрузили на ней знамя Победы, сообщил подполковник нродной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Марочко, союзные силы вошли в Лисичанск и взяли под контроль администрацию города. Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и 6-го казачьего полка Платова водрузили знамя Победы. передает RT.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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В ЛНР заявили о скором освобождении республики на 100%
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В самое ближайшее время территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобождена на 100%, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», – передает его слова ТАСС.
Марочко добавил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», – сказал офицер.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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