Власти США отреагировали на решение России выйти из программы МКС

Соединенные Штаты считают достойными сожаления планы России по выходу из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, это объявление стало неожиданностью, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

«Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», – отметил Прайс, добавив, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действий для минимизации последствий возможного выхода России из программы МКС.

«Мы видели их публичные комментарии. Но я могу сказать вам, что власти России официально не уведомляли Соединенные Штаты ни о каком намерении выйти из [программы] Международной космической станции», – заявил Кирби. «Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для Международной космической станции после 2024 года, если Россия действительно выйдет [из программы]», – добавил он.

«Со своей стороны мы останемся привержены работе со всеми партнерами по МКС с целью обеспечения ее безопасной работы и, конечно же, безопасности астронавтов, находящихся на борту», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.

В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.

В тот же день генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).

Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции (МКС) из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС).

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