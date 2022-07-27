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Власти США отреагировали на решение России выйти из программы МКС
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Соединенные Штаты считают достойными сожаления планы России по выходу из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, это объявление стало неожиданностью, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», – отметил Прайс, добавив, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действий для минимизации последствий возможного выхода России из программы МКС.
«Мы видели их публичные комментарии. Но я могу сказать вам, что власти России официально не уведомляли Соединенные Штаты ни о каком намерении выйти из [программы] Международной космической станции», – заявил Кирби. «Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для Международной космической станции после 2024 года, если Россия действительно выйдет [из программы]», – добавил он.
«Со своей стороны мы останемся привержены работе со всеми партнерами по МКС с целью обеспечения ее безопасной работы и, конечно же, безопасности астронавтов, находящихся на борту», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.
В тот же день генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции (МКС) из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС).
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У сотрудников Госдепа США заподозрили «воспаленное воображение»
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Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, говорится в комментарии посольства России в США.
«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас», – говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова», – отметили дипломаты.
«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», – заявили в посольстве. «Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», – добавили дипломаты.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что Россия якобы становится «изгоем».
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник прибыл с рабочим визитом в Уганду. Эта страна станет третьим пунктом в турне главы МИД РФ по странам Африки. До этого он побывал в Египте и Республике Конго. До 28 июля глава российской дипломатии посетит также Эфиопию.
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В США отказали Украине в праве на борщ
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Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила в статье для издания The American Conservative публицист Катя Седжвик.
По ее словам, история не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля, передает РИА «Новости» мнение издание.
Так, Седжвик добавила, что борщ «явно старше хроник, подтверждающих его существование», а возможно «предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу». Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу, отмечается в статье.
«Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», – заключила Седжвик.
Спикер российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – написала она в своем Telegram-канале.
В начале июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».
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Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – передает ТАСС слова Борисова.
По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать российскую орбитальную станцию.
«Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», – сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.
По его словам, космическая отрасль России находится в непростой ситуации.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что приоритетом Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», – сказал Борисов.
По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – добавил он.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Российские зенитчики научились сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS
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Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, рассказал офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).
«Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.
«Самая сложная цель, по которым работали мы, – это реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное... Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд... Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – отметил собеседник агентства.
Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. «Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», – подчеркнул он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой народной республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
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Песков разъяснил решение России о выходе из проекта МКС
Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решение было принято еще раньше», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, согласовано ли с президентом РФ Владимиром Путиным решение об уходе РФ с МКС.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.
До этого глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Лавров: Запад запретил Киеву договариваться с Россией
Западные страны, очевидно, запретили Киеву договариваться с Россией на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.
«Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул».
Также Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Что касается ситуации на земле и перспектив ее развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Кагутой Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Украиной], потому что всем хорошо известно – любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», – сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.
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В Госдепе США назвали Россию «изгоем»
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В Вашингтоне вновь говорят об «изоляции» Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что Россия якобы становится «изгоем».
«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем», – передает РИА «Новости» ответ Прайса на просьбу оценить поездку президента России Владимира Путина в Иран, министра обороны России Сергея Шойгу – в Турцию и африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова в контексте заявлений США об «изоляции» России.
«Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», – добавил официальный представитель Госдепа США.
При этом он выступил с утверждением, что США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на «послания» с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о «широком согласии» в оценке действий России.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
Напомним, Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу Грайнер
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Представителю посольства США стало плохо во время заседания по уголовному делу баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде гашишного масла, передает источник из зала Химкинского суда Подмосковья.
Представитель посольства США пытался выйти из зала заседания во время опроса свидетеля по делу баскетболистки Грайнер, однако упал в дверях в обморок, передает РИА «Новости».
Судебные приставы вызвали наряд скорой помощи. Сейчас сотрудник дипмиссии ожидает врачей в коридоре.
В Москве и Подмосковье сегодня, по данным Центра «Фобос», жара до +29 градусов.
Ранее Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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Киев решил просить США предоставить «газовый ленд-лиз»
Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», – приводит ТАСС сообщение Шмыгаля.
Ранее СМИ сообщали, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, написал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
По его мнению, США допустили по отношению к России и Украине пять ключевых ошибок, первая из которых – игнорирование многочисленных предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО на Восток будет рассматриваться как экзистенциальная угроза безопасности, передает РИА «Новости».
«Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и ее союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла все более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России», – отметил Саймс.
По мнению автора статьи, второй ошибкой США и других западных стран стало решение обрубить России дипломатические пути урегулирования кризисной ситуации. Он подчеркнул, что любые ее шаги трактовались слишком агрессивно.
«У Вашингтона были все возможности проверить гибкость Москвы в предложении переговоров, начав с очевидного пункта соглашения, а именно с того, что НАТО не пригласит Украину в свои ряды в ближайшее время. Вместо этого президент Джо Байден решил вызвать Путина на блеф – с предсказуемыми результатами. Неужели кто-то действительно верит, что если бы администрация предложила серьезные переговоры по российским проблемам Украины, а не пренебрежительно отвергла их, Москва все равно отдала бы приказ о начале спецоперации?» – высказался Саймс.
Кроме того, Вашингтон не только недооценил серьезность требований Москвы, но и переоценил собственное влияние на мировой арене, хотя он уже не обладает неоспоримым глобальным доминированием – ни экономическим, ни политическим, ни военным. Автор статьи заметил, что из-за этого имидж демократичности западных государств поставили под сомнение.
«Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьезных последствий в отношении любого, кто откажется сотрудничать с американскими санкциями, включая Китай, еще одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США. Эти усилия послали четкий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права», – добавил Саймс.
Кроме того, публицист назвал четвертую ошибку, подчеркнув непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта «солидарности».
«Жизнь в России остается удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию все больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь по сути нормальной, без каких-либо болезненных перебоев», – признал политолог.
При этом самым главным промахом администрации Джо Байдена Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой.
«Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что если дело дойдет до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку», – подытожил он.
Ранее американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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Названы сроки отправки первого экипажа на новую российскую орбитальную станцию
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Возведение Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать не раньше 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
«Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» Научно-энергетического модуля», – заявил Соловьев в интервью журналу «Русский космос», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что после этого планируется запустить на такой же ракете узловой и шлюзовой модули. Первый является аналогом модуля, работающего в составе МКС, второй планируется применять для выходов в открытый космос.
Пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите. К этому моменту она будет состоять из Научно-энергетического модуля, узлового и шлюзового модулей. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты.
Напомним, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В Кремле пояснили, что решение о выходе из МКС было принято не сегодня.
Глава РАН Александр Сергеев пояснял, что России придется выйти из проекта МКС из-за ее технического состояния.
Предыдущий гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал старт обсуждений первого этапа работы по эскизному проектированию РОСС Роскосмосом совместно с Советом Российской академии наук по космосу. Он пояснял, активные обсуждения по выбору орбиты РОСС будут заключаться прежде всего в том, что будет видно со станции.
Рассматриваются два варианта – «высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой», либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.
В июне стало известно, что определен наклон орбиты РОСС, а также в целом ее архитектура и состав.
Названы сроки начала обучения украинских пилотов на американских истребителях
Пилотов ВВС Украины планируется подготовить для полетов на истребителях F-15 и F-16 США, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.
«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 млн долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», – заявил Игнат, передает РИА «Новости».
Выделение средств США на подготовку украинских летчиков говорит о серьезных намерениях Вашингтона, подчеркнул представитель ведомства. Это также подтверждает возможную передачу Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других».
Он сказал, что подробности о типе и количестве самолетов не подлежат разглашению, переговоры о поставках самолетов ведутся на самом высшем уровне военного руководства.
В понедельник глава украинского минобороны Алексей Резников заявлял, что украинские аэродромы смогут принять американские F-16 после модернизации.
Напомним, палата представителей США одобрила инициативу по выделению 100 млн долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
При этом Пентагон заявил, что не передавал Украине американские истребители, а сосредоточился на беспилотных летательных аппаратах.
До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
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Трамп: США может постичь судьба СССР
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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.
«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.
Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.
Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.
Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».
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Новая космическая станция России станет базой для полетов к Луне и Марсу
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Новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет использовать как базу для полетов к Луне, куда будут прибывать космические корабли с Земли, сообщил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев журналу «Русский космос».
«При политической воле и достаточном финансировании РОСС можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса. С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.
Конструктор считает, что такие схемы помогут снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса.
Он также предложил использовать для полета к Луне корабль, прибывающий на станцию с Земли, или даже многоразовый корабль с постоянной «припиской» к РОСС.
«В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом», – добавил Соловьев.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году. Отправка первого модуля новой российской станции на орбиту ожидается не ранее 2028 года.
Трамп: Соединенные Штаты поставлены на колени
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Соединенные Штаты поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад», заявил 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на форуме America First Policy Institute.
«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире.
«Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», – пояснил Трамп.
По его словам, Соединенные Штаты умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, «миллионы» незаконных мигрантов «вторгаются» в страну из-за незащищенных границ. Трамп заявил, что страна очень быстро «движется в ад».
Выступление на форуме в Вашингтоне – первое появление Трампа в столице США после завершения президентского срока.
Напомним, в понедельник обозреватель The New York Times призвал судить Трампа во избежание краха политической системы Соединенных Штатов и самой страны.
Ранее в июле из совместного опроса Politico и исследовательской компании Morning Consult стало известно, что большая часть жителей Соединенных Штатов не видят следующим президентом США экс-главу американской администрации Дональда Трампа и действующего главу Белого дома Джо Байдена.
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