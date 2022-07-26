Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – передает ТАСС слова Борисова.

По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать российскую орбитальную станцию.

«Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», – сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.

По его словам, космическая отрасль России находится в непростой ситуации.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

Он отметил, что приоритетом Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», – сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – добавил он.

Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.