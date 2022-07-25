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В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»
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Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Немецкие СМИ: Сильный доллар вредит мировой экономике
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Крепкая американская валюта представляет проблемы для большой части мира, ведь США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, что приводит к массовому оттоку капитала из развивающих стран, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Американская валюта крепка как никогда, констатирует DWN. В первые шесть месяцев 2022 года долларовый индекс WSJ вырос на 8,7%, а с начала июля – еще на 1,4%. При этом деньги развивающихся, а также промышленных стран обесценились. На прошлой неделе евро упал до рекордно низкой с 2002 года отметки. На некоторое время он даже достиг паритета с американской валютой, передает RT текст статьи германского издания.
По словам автора публикации, рост доллара в первую очередь связан с тем, что в июне Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 0,75%. Это самое большое увеличение с 1994 года. Тоже самое ФРС собирается повторить в июле.
На фоне спада мировой экономики США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, поясняет немецкое издание. Когда иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в американские акции и облигации, то спрос на доллар растет, а вместе с ним и его стоимость. Центробанки ряда развивающихся стран последовали примеру США и также увеличили свои ключевые процентные ставки для борьбы с инфляцией.
По данным американского Института международных финансов, в одном только июне отток капитала в развивающихся странах составил 4 млрд долларов, что равноценно макроэкономическому шоку, как, к примеру, в 2013 году, когда Федеральная резервная система США объявила о прекращении своей программы по покупке облигаций, указывает автор статьи.
Когда государство обслуживает долговые обязательства в иностранной валюте и при этом обесценивает свою собственную, это усложняет выплату долгов, объясняет автор. Если же государства с этим не справляются, они рискуют потерять доступ к международным финансовым рынкам. К примеру, в мае Шри-Ланка объявила о дефолте. Комбинация из долговой удавки и скачущей инфляции привела к тому, что у страны закончились доллары для оплаты импорта основных товаров, например, топлива и медикаментов.
Уровень долгов в американской валюте у развивающихся стран разный, объясняет издание. По данным Института международных финансов на первый квартал 2022, в Аргентине, Украине и Колумбии он составляет 20% ВВП, а у ряда стран в Азии и Европе он ниже 2%. С начала года сильнее всего по отношению к доллару просела турецкая (на 25%), аргентинская (21%) и венгерская валюты (17%). А укрепится смог только бразильский реал (на 2%), заключает DWN.
Ранее болгарский экономист заявил, что низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России.
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СМИ: Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене
Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности, передает РИА «Новости».
Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту героизировал Бандеру. Сравнивал его с Робин Гудом и уверял, что лидер украинских нацистов не имеет никакого отношения к нацизму, а массовых убийств украинскими нацистами поляков и евреев вообще не было.
Глава МИД Германии признала трудности с круговыми поставками танков Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей.
«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», – передает РИА «Новости» слова Бербок, сказанные в интервью таблоиду Bild.
Об этом дипломат заявила после обвинений польской стороны: заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии по поводу кругового обмена танками «оказались обманным маневром».
Министр заявила, что круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова представителей Польши, Бербок отметила, что никто в этой ситуации не будет обманывать своей европейских соседей. По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».
Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.
Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Названа возможная кандидатура на пост посла Украины в Германии
Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного скандальными высказываниями Андрея Мельника, им станет 47-летний Алексей Макеев, сообщил немецкий телеканал RTL.
Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели, передает ТАСС.
Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в Германии восемь лет Андрею Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.
Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Газпром запросил у Siemens дополнительные документы по турбинам для «Северного потока»
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Компания «Газпром» получила от компании Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока», но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
«У Газпрома по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая». В этих обстоятельствах Газпром в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее после нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока».
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.
«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.
По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.
Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.
«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.
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