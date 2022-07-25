Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»

Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну

Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.

«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.

При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»

«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.

Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.

Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.

«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.

«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.

В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД